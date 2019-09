Elevii din Pacific şi Australia au dat startul celei mai mari greve globale pentru climă De la Sydney si Seul pana la Sao Paulo, elevii vor intrerupe cursurile pentru a participa la aceasta greva globala pentru clima, care ar trebui sa constituie unul dintre cele mai importante apeluri la mobilizare organizate vreodata. Peste 5.000 de evenimente sunt prevazute in intreaga lume, cu o demonstratie uriasa la New York, unde sunt asteptati 1,1 milioane de elevi din 1.800 de scoli publice care au primit autorizatia sa lipseasca de la cursuri. In timp ce soarele rasarea deasupra Pacificului, elevii au lansat greva in Vanuatu, Insulele Solomon si Kiribati, unde copiii au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

