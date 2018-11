Elevii din Moldova Noua merg la cea mai mare competitie de robotica

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis a demarat activitatea de recrutare si selectie a celor ce doresc sa devina mentori pentru tinerii din sistemul de protectie a copilului. Activitatile se desfasoara pana in data de 30 noiembrie in cadrul proiectului transnational "Now…

- Nu este rau pentru businessul romanesc, care are nevoie de educatie antreprenoriala, financiara sau organizationala. Problema este ca Romania are prea putini antreprenori si prea putine businessuri. Nu ca numar, ci ca succes, supravietuire si crestere in piata. Multi vor sa se faca antreprenori,…

- COD GALBEN valabil pana la ora 9:00In județul Caras-Severin: Moldova Noua, Oravița, Anina, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Racașdia, Gradinari, Sasca Montana, Lapușnicu Mare, Bania, Dalboșeț, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Garnic, Șopotu Nou, Varadia, Socol, Berliște,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila in 13 localitati din judetul Caras-Severin, in urmatoarele ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in localitatile Moldova Noua, Oravita, Anina, Sichevita, Racasdia,…

- Clisura (sau Defileul) Dunarii este cuprinsa intre Moldova Noua și Gura Vaii, partea cea mai pitoreasca fiind „Cazanele Dunarii", situate pe raza ... The post Vestul turistic. Farmecul Dunarii intre munți appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii au demarat verificari in tot judetul, afland astfel ca pustanii fusesera vazuți mai intai prin doua sate, iar mai apoi la Oravița. Dupa cateva ore bune de cautari, au fost gasiți si predați familiilor. „In urma consilierii efectuate si a investigarii pentru stabilirea motivelor…

- Let`s Do It, Romania! anunta lansarea initiativei de curatenie World Cleanup Day, care isi propune ca, pe 15 septembrie 2018, sa mobilizeze toti romanii la cea mai ambitioasa actiune civica de pana acum. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populatia Globului pentru a produce…

- La finalul sedintei forului decizional judetean, un grup de locuitori de pe Clisura Dunarii, in frunte cu primarul orasului Moldova Noua, Adrian Torma, a adus in atentia conducerii judetului starea precara a tronsonului Moldova Noua – Moldovita. Oamenii sustin ca drumul nu a fost reabilitat…