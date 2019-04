Elevii din microbuzul răsturnat sâmbătă mergeau la Olimpiada Națională de Biologie din Oradea. Copii sunt acum în afara pericolului Elevii din microbuzul implicat in accidentul de circulație de sambata se indreptau catre Oradea ca sa participe la Olimpiana Naționala de Biologie. Copiii erau din Bacau, dar nu au mai ajuns la destinație. 11 victime au fost ranite, patru dintre acestea fiind copii. Din primele cercetari, șoferul microbuzului ar fi adormit și s-a oprit in șanț. Cei 9 elevi urmau sa susțina luni examenul. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție pentru acest accident, din cauza victimelor multiple in localitatea clujeana Capușu. „In jurul orei 17.00 am fost informat de acest accident. M-a sunat domnul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Accidentul a avut loc in dupa-masa zilei de sambata, 20 aprilie, in localitatea Capusu Mare, din judetul Cluj, si s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, dintre care doua sunt in stare grava.

