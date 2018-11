Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Documentare si Informare al Liceului Tehnologic Poarta Alba a fost miercuri, 14.11.2018, gazda unei manifestari dedicate Zilei Dobrogei, care a avut ca scop aniversarea a 140 de ani de la reintegrarea Dobrogei la Romania.Momentele au fost sustinute de elevii claselor a V a si a VIII a.Activitatea…

- In anul Centenarului, un grup de elevi de la Colegiul National ”Cuza Voda” Husi, unitate scolara care ea insasi a implinit anul acesta 100 de ani de existenta, ofera o autentica lectie de patriotism. Elevii au reusit sa reabiliteze un monument istoric, aflat in paragina, in locul unde, in 1944, un grup…

- In judetul Vaslui mii de someri nu au absolvit opt clase si din acest motiv nu pot fi inscrisi la cursurile gratuite de calificare sau recalificare oferite de AJOFM. Rata somajului in judet este de 8,7%. AJOFM Vaslui a deschis in aceasta luna opt cursuri noi de formare profesionala. Cursurile sunt organizate…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca este gata sa candideze la prezidentiale si ca nu îi este teama sa intre în cursa, precizând ca o va face numai daca va considera ca va ajuta opozitia sa câstige acest scrutin.Dacian Ciolos a participat, marti seara,…

- Claudiu Saftoiu, editorialistul „Libertatea„, iși va inceta activitatea la ziarul nostru, incepand cu data de 24 septembrie 2018, dupa ce s-a inscris in competiția interna din cadrul Partidului Național Liberal, vizand o candidatura la alegerile pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019. Ca urmare,…

- Politistii din Husi au fost chemati sa intervina la o sedinta a Biroului Permanent Judetean al PNL Vaslui, dupa ce doi primari, care nu au fost invitati la intalnire, au refuzat sa plece si au intrat in conflict cu persoane din conducere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, sambata, la Turda, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, ca deocamdata nu s-a hotarat daca va candida la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, duminica, dupa ședința BPN, ca liberalii vor „participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare”, dupa ce liderul PMP, Eugen Tomac anunțase sambata ca va sta de vorba cu cei din opoziție pentru a participa impreuna la europarlamentare, scrie…