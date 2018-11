Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si soferul unei scoli care au fost rapiti intr-un oras din vestul statului Camerun au fost eliberati miercuri dimineata, insa directorul scolii si un profesor au ramas in continuare captivi, au anuntat autoritatile cameruneze, relateaza Reuters.

- Aceștia au raspuns anunțului de angajare publicat de unitatea medicala in cursul lunii trecute, dar, cu toate acestea, jumatate dintre locurile scoase la concurs vor ramane și de aceasta data neocupate. Zilele trecute a expirat perioada e inscrieri pentru concursurile pe care Spitalul Județean de…

- Cel putin 80 de persoane, majoritatea elevi, au fost rapite luni dimineata dintr-o scoala din orasul Bamenda din vestul statului Camerun, au anuntat surse militare si guvernamentale, relateaza Reuters.

- Lista cu romanii care nu și-au platit obligațiile fiscale in cel de-al treilea trimestru al anului 2018 a fost afișata miercuri online de Fisc, conform legislației in vigoare. Cei care apar pe aceste liste au acumulat datorii fiscale de cel puțin 15.000 de lei in perioada menționata. Romanii cu datorii…

- Ilie Balaci era un om activ, vesel si mereu gata sa se întâneasca cu prietenii sai. Asa îl descrie unul dintre cei mai buni prieteni si coechipier, Sorin Cârtu, el însusi un fotbalist de super clasa.

- Alte doua dispariții au fost raportate zilele trecute in vestul țarii. Polițiștii sunt in cautarea a doi barbați, care au plecat de la domiciliile lor zilele trecute. Prima dispariție a avut loc in 9 octombrie. Este vorba despre Ion Tisescu, din localitatea Sambateni, judetul Arad. In varsta de 53 de…

- Guvernatorul orasului Istanbul sustine ca autoritatile au eliberat cea mai mare parte a muncitorilor care protestau fata de conditiile de munca pe santierul noului aeroport al orasului, insa un lider de sindicat afirma ca sute de protestatari sunt in continuare inchisi, informeaza agentia Reuters.

- Jurnalistii retinuti miercuri si joi de autoritatile din Belarus, din cauza suspiciunilor ca ar fi accesat in mod ilegal informatii de pe site-ul agentiei de stat BelTA, au fost eliberati, relateaza site-ul agentiei Reuters.