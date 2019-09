Elevii de la școala de poliție din Cluj Napoca luați cu arcanul să se înscrie în Corpul Național al Polițiștilor Unul dintre absolvenții de la Școala de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj Napoca dezvaluie faptul ca elevii sunt obligați sa se inscrie in Corpul Național al Polițiștilor (CNP), organizație care funcționeaza in cadrul Ministerului Administrației și Internelor și care ar trebui sa reprezinte interesele polițiștilor. Potrivit absolventului școlii de poliție clujene, taxele pentru inscrierea in CNP sunt colectate de șefii școlii care, la randul lor, fac parte din aceasta organizație. Trebuie menționat ca CNP este o organizație profesionala, și nu un sindicat, astfel ca polițiștii nu pot aștepta vreun… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

