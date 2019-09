Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia inaugurarii „Inelului verde” (pista pentru biciclete de 5,4 kilometri de pe traseul Parcul Crang – Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu – Calea Eroilor), eveniment care va marca debutul Saptamanii Europene a Mobilitații, care va avea loc duminica, 22 septembrie, incepand cu ora 10,00, circulatia…

- In contextul Saptamanii Europene a Mobilitații, in weekend va fi restricționata circulația autoturismelor in zona centrala a Bacaului. Cu acest prilej, Agenția de Dezvoltare Locala, in colaborare cu Fundația Comunitara vor desfașura diferite activitați sportive. Cele mai importante vor avea loc sambata,…

- Directia de Sanatate Publica Teleorman celebreaza in perioada 16-22 septembrie 2019 Saptamana Europeana a Mobilitatii si organizeaza campania cu Sloganul : „Mergi cu noi!”. Tema campaniei din anul acesta a Saptamanii Europene a Mobilitatii este: Mersul pe jos si cu bicicleta in conditii de siguranta…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea, in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului si Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, deruleaza in perioada 16 – 22 septembrie 2019 o noua editie a Saptamanii Europene a Mobilitatii, ce va culmina cu evenimentul ”Ziua fara masina” organizat sambata, 21 septembrie,…

- In perioada 16-22 septembrie 2019 se desfașoara in Municipiul Bacau o noua editie a evenimentului „SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITAȚII” (European Mobility Week) – a XVIII-a la nivel european și a V-a la nivel local, cu deviza „WALK WITH US!” (Mergi cu noi!). Organizatorul acestui eveniment, Municipiul…

- Vești minunate pentru toți romanii! Executivul a dat unda verde pensiilor suplimentare! Astfel spus, cei care doresc sa primeasca pensie suplimentara trebuie sa aiba in vedere ... Citește AICI cum poți intra in posesia unei pensii suplimentare...

- Romanii au ales sa se informeze urmarind Observatorul Antenei 1, astfel ca luni, 24 iunie, atat Observator 12, cat și Observator 16 s-au clasat pe primul loc in preferințele telespectatorilor, ambele programe fiind lider de piața in intervalele lor de difuzare.

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala se reuneste in sedinta luni, incepand cu ora 14,00. Comisa are termen data de 5 iulie sa adopte proiectul de modificare a legislatiei electorale, pentru…