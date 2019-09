Elevii de la mai multe scoli din Bucuresti vor informati privind problematica drogurilor

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba exista satul Ciugud, o localitatea ca oricare alta, ai putea spune. Greșit, pentru ca elevii de aici au una dintre cele mai moderne școli din țara, dupa ce autoritațile au luat exemplul unei școli inteligente din Cluj și au aplicat ce au vazut acolo și la ei in sat. Cladirea are tot...…

- Elevii romani au obtinut trei medalii de aur si o medalie de argint la a treia editie a Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori, care s-a desfasurat in perioada 23 – 29 august la Maribor (Slovenia). Potrivit unui comunicat de presa al MEN, medaliile de aur au fost adjudecate de Alexandru Luchianov…

- Corul de copii Consonante a fost selectat sa cante in perioada 13-15, 20-23 septembrie 2019 in cadrul Festivalului International George Enescu, la Bucuresti. In cadrul editiei de anul acesta a marelui festival, Programul National Cantus Mundi lanseaza proiectul Orasul Canta, unde sute de copii din Romania,…

- Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), medalia de aur a fost cucerita de Theodor Pierre Moroianu (clasa a XII-a/Liceul International de Informatica din Bucuresti). Laura Ioana Georgescu (clasa a XII-a/Liceul International de Informatica din Bucuresti) si Bogdan Sitaru (clasa a XII-a/Colegiul…

- In cadrul campaniei preventiv –educative ,,Siguranta in vacanta”, in statiunea turistica Cavnic, militarii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Cavnic au desfasurat activitati specifice cu un grup format din 95 de copii din Bucuresti, cu varsta intre 7 si 14 ani, care se afla in tabara la Hotelul…

- In perioada 25 - 28 iulie 2019, Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului gazduieste cea de a 24-a editie a fazei nationale a Olimpiadei "Mestesuguri artistice traditionale". In paralel, va avea loc si cea de-a 11-a editie a Taberei de mestesuguri pentru tineri cu nevoi speciale in cadrul Programului…

- Mașina cu care Bianca Dragușanu se intorcea duminica de la mare a fost oprita la punctul de taxare de la Fetești de polițiștii de la antidrog. Șoferul a fost descoperit beat și drogat la volan. La cateva ore dupa acest episod neplacut, Bianca a facut primele declarații. „Am venit ieri la mare, in…

