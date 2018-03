Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 21 martie, la Scoala Gimnaziala „V. Alecsandri” Baia Mare s-a desfasurat cea de-a doua etapa a competitiei „Cetatenie digitala”, competitie lansata de catre Organizatia Salvati Copiii Romania in cadrul programului ORA DE NET. Elevii clasei a VII -a C, coordonati de profesoara Camelia Muraru…

- Un elev de la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova este cercetat de oamenii legii pentru violenta. Parintii colegilor l-au reclamat la politie si il acuza ca a agersat mai multi copiii din clasa. Conducerea unitatii de invatamant i-a scazut baiatului de 7 ani nota la purtare in primul semestru,…

- Pentru a acoperi toate solicitarile de inscriere pentru elevii care locuiesc in zona Florilor, Primaria Brasov a lansat, luni, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de mansardare a Scolii Gimnaziale nr. 19. Obiectivul acestei proceduri este ca, prin mansardarea cladirii, sa se creeze spatii…

- Teatrul Muzical "Nae Leonard" invita galatenii de orice varsta care sunt pasionati de faimoasele cantece si coregrafii Disney sa participe luni, 26 martie 2018, incepand de la ora 16:00, la spectacolul "Back When We Were Stars". Spectacolul este un musical inedit organizat de elevii Andrei Simileanu…

- In schimb, baietii pregatiti de Sandu Gaica si, mai nou, Adrian Ungur (care l-a inlocuit pe Vasile Sin, plecat la Turnu Magurele) au parte miercuri, 14 martie, ora 14, la Arad – in Sinicolau Mic sau pe Sega, functie de conditiile meteo – de un duel „de foc”. Alb-rosii intalnesc liderul Seriei…

- In acest sens, ei au organizat un targ de martisoare realizate manual. Cu banii care se vor strange vor realiza in foisor in scoala. Persoanele care vor sa faca un cadou original si sa ajute si scoala sunt rugate sa-i treaca pragul si sa faca o cumpere un martisor.

- In scopul diminuarii riscurilor din mediul online, este necesara cunoasterea unor masuri minime de protectie a informatiilor private si de filtrare a celor postate. Analiza raspunsurilor pe care unii elevi le-au oferit la intrebarile legate de cunoasterea optiunilor elementare de protectie online ne…

- U-BT, infrangere la scor in meciul tur cu Donar Groningen “Studenții” au pierdut manșa tur a intalnirii cu olandezii, din FIBA Europe Cup, scor 103-76. Clujenii au început bine partida, cu o aparare agresiva și aruncari bune de la distanța. Adversarii nu au reușit nimic din punct de vedere…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova au debutat ieri in play-off-ul Diviziei A1 cu o infrangere. Elevii lui Dan Pascu au fost invinsi, in deplasare, de liderul Steaua CSM Bucuresti, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) si raman pe locul ...

- Toate unitațile de invațamant preuniversitar din Craiova și județ vor relua de luni, 5 martie cursurile, a anunțat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Elevii revin in banci dupa ce in perioada 26februarie-2 martie cursurile au fost suspendate din cauza atenționarilor ...

- EUROPENI…Luna care tocmai s-a incheiat a fost una incarcata pentru elevii de la Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui. Ambasadorii seniori si juniori din echipa de implementare a programului educativ “Scoli-ambasador ale Parlamentului European” au fost foarte ocupati. Acestia au organizat activitati in cadrul…

- Viitorii oameni de afaceri participa la o competiție a carei finala va avea loc la Timișoara. Elevii care au planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant participa la o competiție in care iși prezinta aceste strategii.

- Marele sculptor Constantin Brancuși a avut parte de o aniversare speciala la Gherla, la 142 de ani de la naștere. Pe 19 februarie 1876 se nastea la Hobița, in județul Gorj, cel care avea sa devina un nume de referința in sculptura, prin lucrari celebre ca „Poarta Sarutului”, „Coloana fara sfarșit”,…

- Romania – Italia, in preliminariile Campionatului Mondial de baschet din 2019 (luni, ora 19.00). Umpleți sala din Cluj-Napoca, merita asta copiii Romaniei! Un jurnalist Libertatea, editorial in presa de la Zagreb dupa mare victorie din Croația! In urma victoriei uriașe din Croația, 58-5 6, coroborata…

- Etapa județeana a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura” a avut loc sambata, 24 februarie 2018, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Aceasta olimpiada este destinata elevilor din scolile gimnaziale din mediul rural si are ca obiectiv asigurarea egalitatii…

- SOLUTII… “Pana sambata va fi caldura la liceul “Corivan”. Directoarea de acolo nu a binevoit sa ma informeze pana acum, despre faptul ca au probleme”, a spus primarul Ioan Ciupilan, ieri, in cadrul sedintei de Consiliu Local (CL), in care s-au votat, intre altele, reprezentantii consilierilor, in cele…

- Aproape 1.000 dintre cei 4.450 de elevi din judetul Galati care anul acesta ar trebui sa dea Bacul au absentat de la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare in limba romana, ceea inseamna ca vor mai putea sustine celalalte probe decat ca „antrenament” pentru sesiunea din toamna.

- Sunt doar cateva dintre proiectelele elevilor care au reusit sa convinga juriul si sa obtina finantare prin Fondul Stiintescu. „Dupa o luna și jumatate de concurs, in care 29 de inițiative bihorene au luat startul celei de-a doua ediții a programului de granturi Fondul Științescu, cele mai…

- Nascuta in 17 februarie 1917 (București), pe numele adevarat Eugenia Jana Braia [1] , a studiat la Liceul „Elena Cuza” din Craiova [2] , Dupa peregrinari pe la Calafat si Corabia, din cauza situatiei financiare precare, si-a parasit sotul (in 1936) [3] , stabilindu-se la Bucuresti; i-a fost de folos…

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova au parte de un nou meci tare in acest sfarșit de saptamana. Elevii lui Dan Pascu vor primi vizita unei echipe aflate pe podiumul Diviziei A1, Arcada Galați, sambata, de la ora 18.00, in etapa ...

- Elevii clasei intai de la Liceul de Muzica "Tudor Jarda" din Bistrita au petrecut o dimineata agreabila la Mediateca Bibliotecii Judetene "George Cosbuc", unde au vizionat unul dintre filmele seriei "Cartea junglei". Filmul, care a rulat pe uriasul ecran LCD al Mediatecii, le-a captat intru totul atentia…

- Elevii clasei intai de la Liceul de Muzica „Tudor Jarda” din Bistrița au avut parte de o surpriza ieri dimineața, din partea invațatoarei lor: au facut cunoștința cu un baiat special care a trecut printr-o mulțime de aventuri, cu mult curaj, insoțit mereu de cei mai devotați și credincioși prieteni...

- Bogdan Chitic Pentru al doilea sezon consecutiv, echipa masculina de baschet „sub 16 ani” a Clubului Sportiv Universitar Ploiești și-a croit loc in faza semifinala a Campionatului Național. Baieții antrenați de sarbul Ivan Gemaljevic au obținut biletele pentru nivelul urmator al competiției, la capatul…

- Handbaliștii juniori II de la LPS Vaslui au invins in meciul de debut al fazei zonale și se gandesc deja la partidele cu LPS Piatra Neamț și CSȘ Bacau, din urmatoarele doua runde. Handbaliștii juniori II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au inceput cu dreptul ultima parte a fazei zonale a…

- Cota zilei și avancronica pentru Concordia Chiajna vs Dinamo București. Competitie – Liga 1 Betano, Etapa 24 Forma Concordia Chiajna (ultimele 5 partide) – V V I E I Forma Dinamo București (ultimele 5 partide) – E V V V E Echipa probabila Concordia: A. Caparco – S. Barboianu, M. Enza-Yamissi, A. Albu,…

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- Spadasinii de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“ din Craiova au avut competiții inca din startul anului 2018 și au reușit sa obțina rezultate notabile, care ii mențin in prim-planul scrimei romanești. Munca sportivilor și a antrenorilor, patru ore ...

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova continua parcursul bun din 2018, inregistrand a cincea victorie consecutiva. Elevii lui Dan Pascu s-au impus sambata pe terenul echipei Unirea Dej, cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-22, 25-19). Meciul a contat pentru etapa ...

- Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui participa cu șapte grupe la turneul de fotbal Brașov Indoor Cup, competiție care se deruleaza pe intreaga perioada a lunii februarie. Prima echipa intrata in competiție este grupa 2009. Vasluienii au terminat prima jumatate a turneului, care aduna la start 45 de…

- DEMOCRATIE…Elevii si profesorii de la Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui au votat tema anului european 2019. Cu o majoritatea covarsitoare, 429 din cele 649 de voturi, anul 2019 a fost declarat Anul European pentru combaterea fenomenului bullying, care este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere…

- Dinamo Bucuresti – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:30 Petre Apostol Dupa o saptamana mai degraba de pregatire, cu doua meciuri in campionat impotriva ultimelor doua clasate, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti revine la disputele serioase, avand programat, astazi, un duel care se…

- Cu un moral bun dupa victoria in fața campioanei ACSVM Zalau, voleibaliștii de la SCM-U Craiova merg la Dej, acolo unde sambata (ora 18.00) vor infrunta formația locala Unirea, intr-un meci din etapa a 18-a a Diviziei A1. Elevii lui ...

- Elevi de toate varstele, de la clasele primare și gimnaziu pana la liceu, iubitori de muzica de calitate, au oferit, aseara, un spectacol al sunetelor impecabil redate. Pregatiți de profesoara de pian Doina Collavini, inspector școlar de muzica și arte plastice, aceștia i-au incantat pe toți cei prezenți…

- Profesorii de la liceul din Vanju Mare riposteaza in urma deciziei Inspectoratului Scolar de a desfiinta de la anul una dintre cele trei clase de a IX-a a liceului, cea de matematica-informatica. Acolo invata acum cei mai buni elevi, iar liceul risca sa ramana fara clasa de elita. "In ultimii…

- Elevii talentați de la Liceul de Arta Gheorghe Tattarescu din Focșani, precum și cei de la Școala Collavini ART, pregatiți de profesoara Doina Collavini, inspector scolar de muzica si arte plastice, va invita in aceasta seara la concert. Micii artiști vor interpreta la pian unele dintre cele mai cunoscute…

- Elevii si profesorii de la Colegiul National “Fratii Buzesti”, Craiova, s-au prins, marti, intr-o “ hora a unirii” simbolica. Cei 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane au fost marcati, cu entuziasm, de cei peste 1500 de elevi buzesteni ...

- Vasile Lucaciu a fost omagiat de elevii baimareni de la liceul din Baia Mare care ii poarta numele. Alaturi de liceenii care au marcat 166 de ani de la nasterea “Leului de la Sisesti” s-a aflat si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Acesta le-a transmis un mesaj catre ei, dar si catre…

- Zeci de tineri din Romania s-au adunat zilele acestea la Palatul Parlamentului pentru a simula organizarea unui Summit NATO. Elevii si studenții au primit roluri de reprezentați ai celor 29 de state membre NATO. Chiar daca unii n-au implinit inca 18, au vrut sa afle cum este sa iei decizii sub presiune,…

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova au inceput anul cu o victorie categorica, scor 3-0, pe terenul echipei Dinamo București, iar sambata iși doresc sa continue pe aceeași linie. Elevii lui Dan Pascu vor primi vizita formației Știința Explorari Baia Mare, ...

- „Cartea de vizita” a Inspectoratului Școlar Județean Timiș a prins o noua infațișare și o noua structura pe internet, dupa ce vechiul site era unul destul de amplu și cu informații deloc ușor de gasit. De noua structura și infațisare a site-ului s-au ocupat șase elevi de la Liceul…

- Elevii de la Scoala Speciala „Sf. Mina“ din Craiova au fost testati de medici, iar in urma analizelor au fost confirmate 14 cazuri hepatita. Reprezentantii ISJ Dolj au precizat a in momentul de fata la unitatea spitaliceasca este carantina.

- Elevii au postat pe reteaua de socializare anuntul ca s-au clasat pe locul al doilea in competitie. "Astazi vise au fost implinite. Am realizat un lucru la care viseaza unii elevi de varsta noastra. Dupa luni de lucru, codul scris de noi a fost rulat pe statia internationala, in spatiu. Pe…

- In aceasta saptamana se reia și prima liga de volei masculin. Vicecampionii de la SCM-U Craiova vor juca vineri, in deplasare, cu Dinamo București, de la ora 17.30 (DigiSport), in etapa a 14-a. Elevii lui Dan Pascu incep anul pe ...

- Anotimpul si sarbatorile de iarna au fost surse de inspirație pentru elevii și profesorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Indrumați de profesoarele Loredana Constantin și Georgeta Șoit, elevii claselor gimnaziale și liceale au realizat desene și picturi, in care au surprins bucuria și atmosfera…

- Dupa un an in care au tras din greu la antrenamente și au urcat pe podiumurile competițiilor naționale și internaționale, sportivii doljeni care sunt elevi in structurile sportive din cadrul Ministerului Educației (Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“ Craiova, CSS ...