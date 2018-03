Stiri pe aceeasi tema

- La Colegiul Tehnic ,,Ion D. Lazarescu” Cugir, a devenit o tradiție, ce dainuie de mai bine de 20 de ani, obținerea de premii la fazele județene și participarea la fazele naționale ale Olimpiadelor din aria curriculara ”Tehnologii”, din domeniile mecanica, specializarile: ,,Tehnician proiectant CAD”…

- Ninsoarea din ultima vreme și temperaturile scazute au prelungit sezonul de schi pe toate partiile din Romania. Și in Alba, la Șureanu și Arieșeni continua sezonul cu succes. Gerul a fixat zapada pe partii, iar prognoza meteo anunța noi ninsori, deci este posibil ca sezonul de schi sa fie deschis pana…

- Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda pot prelua traficul rutier, dar nu sunt date in circulatie pentru ca autoritatile tergiverseaza receptia, in timp ce soferii isi risca viata pe drumul national paralel (DN1), a anuntat vineri ONG-ul Asociatia Pro Infrastructura, care a decis sa lanseze…

- Dieta cu supe. Recomandari si restrictii Aceasta dieta are la baza supele și ciorbele. Insa, mare atenție! Acestea trebuie preparate fara prajeli. Cum sa slabesti cu dieta cu supe Trebuie sa stii ca aceasta dieta nu trebuie tinuta foarte mult timp. Perioada optima este de 8-10 zile, putand…

- Potrivit Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), 'Luxury Post Express' se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Astfel, clientii pot trimite, prin Oficiile Express ale Postei Romane, in aceeasi localitate, cadouri, dar si orice fel de alte colete, de luni…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul Polgar Levente din Aiud pleaca sambata spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre…

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui acest sediu (EMA) care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romania a ratat șansa de a avea Agenția Europeana a Medicamentului. Despre acest subiect, europarlamentara Norica…

- Municipiul Cluj-Napoca, prin Liceul teoretic "Nicolae Balcescu", este primul oras din Romania in care va fi implementat un program de educatie cinematografica pentru elevi, prin care ar urma sa creasca si atractivitatea orelor de istorie.

- Consilierul personal al primarului UAT Carei , care se ingrijeste de aparitia saptamanalului local Nagykaroly es Videke, intreaba cititorii pentru ce si cui foloseste schimbarea placilor comemorative de pe cele doua scoli unde au fost amplasate initial doar in limba maghiara iar apoi fara respectarea…

- Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a provocat un accident rutier. A condus o masina cu alcoolemie de 1,07 si a lovit, cu aceasta, gardul unui imobil. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 21/22 februarie, in jurul orei 3.10, politistii…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Se circula cu dificultate in țara, iar mai multe drumuri naționale au fost inchise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritațile ii sfatuiesc pe șoferi sa circule cu grija. Exista cinci drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges)…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Pantofi „made in Romania“ in valoare de jumatate de miliard de dolari au ajuns pe piata din Italia in 2016, ultimul an pentru care exista date publice. Aceasta este cea mai importanta piata de export pentru industria de incaltaminte din Romania, in valoare Italia avand o cota de peste 50%, arata…

- REWE Romania lanseaza campania „100 de ani de Romania” dedicata Centenarului Marii Uniri, continuarea fireasca a conceptului „de Romania”, lansat anul trecut. Cu aceasta ocazie, compania a inițiat republicarea carții „Dictatura Gastronomica” de Constantin Bacalbașa, intr-o prima ediție ilustrata de…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Un sfert din vizitatorii straini care s-au cazat in unitatile turistice din tara anul trecut au provenit din Asia, America de Nord si de Sud, dar si Africa, numarul vizitatorilor veniti din aceste zone fiind in crestere, arata datele de la Statistica. Romania a atras anul trecut 640.000…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- Centrul comercial Liberty Center, amplasat la intersectia dintre Sos. Progresului si Calea Rahovei, a inregistrat in 2017 o crestere a traficului cu 12% comparativ cu anul anterior si a ajuns la 4 milioane de vizitatori pe an. Vanzarile chiriasilor au crescut cu 16% in 2017 fata de anul…

- Daniel Iordachioaie a recunoscut ca a trecut printr-o experiența neplacuta. A vrut sa ajute pe cineva sa-și cumpere un cal, dar a ieșit in paguba. Daniel Iordachioaie, care s-a luptat cu o boala crunta in trecut , a avut parte de multe pațanii de-a lungul vieții sale. Artistul a vrut, in urma cu cațiva…

- Doi tineri din Cugir au fost retinuti de Politie, fiind banuiți de comiterea a patru furturi din societati comerciale, in perioada 9-25 ianuarie 2018. Prejudiciul total a fost estimat la valoarea de 6000 de lei. Potrivit IPJ Alba, in 30 ianuarie, politistii de Cugir i-au identificat pe doi tineri,…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- Potrivit Ministerului Educației, in jur de 30% din scolile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, fiind afectati peste 230.000 de elevi. Județul Bihor este pe locul șapte intr-un top al școlilor care inca au toalete in curte. Primul in acest top este Vaslui cu 389 de școli, urmat…

- Scoala Gimnaziala „Take Ionescu” din Ramnicu Valcea va organiza in data 27 ianuarie 2018, a XXI-a ediție a Concursului Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, disciplinele geografie si istorie, pentru elevi claselor gimnaziale, sub egida MEN și IȘJ Valcea. Din partea MEN va fi prezenta doamna…

- In perioada 21 ianuarie ora 20.00 - 22 ianuarie ora 11.00 sunt anuntate ninsori abundente in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova, atentioneaza, intr-un comunicat, CNAIR.…

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Exces de zel din partea unui politist de la Politia Transporturi Feroviare din Arges. In data de 5 decembrie 2017, in toate pietele din Pitesti s-a organizat o razie a politiei, actiune la care au participat si politisti de la Transporturi Feroviare. A fost nesansa unei batrane din comuna Babana care…

- Clip de promovare a Romaniei, in finala Airvuz Drone Video Awards 2018. Un clip intitulat „This is Romania“, care e filmat cu drona și promoveaza țara noastra, concureaza la Categoria „Cel mai bun video de prezentare a unei tari“ la Airvuz Drone Video Awards 2018. Competitia este organizata de cea…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- In urma cu 109 ani, la Congresul Partidului Național Liberal din 11 ianuarie 1909, Ion I.C. Bratianu este ales in funcția de președinte al partidului. Acesta a ramas in fruntea PNL pana la sfarșitul vieții sale. Ion I.C. Bratianu, nascut pe 20 august 1864 in Argeș, a fost omul politic care a jucat un…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 15.373 locuri de munca, în data de 10 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Cat de profitabile sunt farmaciile din Cluj. Rețelele aduc mai mulți bani Clujul se afla intre primele cinci județe ale țarii ca profituri realizate de catre farmacii. Doar in Argeș, București sau Ilfov acestea sunt mai profitabile. Profiturile anuale generate de farmaciile din Cluj se cifreaza…

- Una dintre cele mai mari firme private de transport feroviar de persoane din Romania care opereaza si in Arges a trecut recent printr-un proces de rebranding. Operatorul brasovean Regiotrans are o noua denumire: Regio ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceața, valabila marți dimineața, in zona joasa a județului, dar și in localitațile Cugir, Saliștea, Șibot, Vințu de Jos. Potrivit ANM, izolat se poate produce polei. Avertizarea este valabila pana la ora 11.00. Ceața va reduce…

- Adolescentul care si-a ucis tatal cu toporul apoi i-a cusut rana pentru a ascunde crima, barbatul care si-a violat mama, mama care si-a ucis fiul cu ciocanul, batranul care a dormit un an alaturi de cadavrul surorii sale doar pentru a-i lua pensia, tineri care au murit pentru ca au baut “otrava” vanduta…

- Cod galben de vant, burnița și ceața in Transilvania și Banat Cod galben de vant, burnita si ceata. Atentionare de vreme rea, astazi, in mai multe judete din tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod galben de vant puternic, iar in zone inalte…

- Ignoranta se combate prin educatie. Si cum Romania se claseaza, din pacate, pe ultimele locuri europene in privinta consumului ― si deci folosirii! ― de produse igienice, educatia sanitara trebuie sa isi gaseasca un loc tot mai important in cadrul scolilor. Dintr-o asemenea necesitate s-au nascut parteneriatele…

- Transmisia in direct a funeraliilor regale a fost asigurata de cameramanii și specialiștii de la casa de producție Studio Video Art, firma domnului Ticu Alexe. Avand in vedere faptul ca pe tot parcursul transmisiei TVR nu a menționat niciodata sprijinul primit de la Video Art, l-am invitat in redacția…

- Flori, lacrimi și mesaje impresionante la funeraliile Regelui Mihai. Romania și-a plans, cu adevarat, astazi Regele. O zi cat o istorie și un drum fara intoarcere al Regelui Mihai, dar care a deschis, dupa ani și ani, tot ceea ce a insemnat el pentru poporul roman. Din Gara Regala Baneasa, acolo unde…

- Regele Juan Carlos al Spaniei este primul oaspete strain de rang inalt care a ajuns astazi, la Bucuresti pentru funeraliile ultimului si celui mai longeviv rege al Romaniei. Romanii au facut noapte alba la capataiul regelui. Sunt deja aproape 20 de mii de oameni care si-au luat ramas bun de la Majestatea…

- Regele Juan Carlos al Spaniei este primul oaspete strain de rang inalt care a ajuns astazi, la Bucuresti pentru funeraliile ultimului si celui mai longeviv rege al Romaniei. Romanii au facut noapte alba la capataiul regelui. Sunt deja aproape 20 de mii de oameni care si-au luat ramas bun de la Majestatea…

- Doi tineri, unul din Cugir, celalalt din Lunca Muresului, sunt cercetati de Politie, dupa ce au condus autoturisme, aflati sub influenta alcoolului. Au fost opriti in trafic. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe raza localitatii Lunca Muresului, l-au…

- Romania se pregateste sa-si inmormanteze monarhul. La Patriarhie, pe strazile Capitale si la Curtea de Arges autoritatile fac ultimile pregatiri. Cei care l-au pretuit vin in pelerinaj ...

- Producatorul de biciclete Eurosport DHS din Deva, controlat de investitori chinezi si germani, exporta peste jumatate din business catre 24 de piete din Europa, iar pe piata locala produsele companiei ajung in magazinele din toata tara, inclusiv ale celor peste 200 de parteneri. „Suntem…

- Convoiul regal va avea parte de un peisaj nu tocmai demn pentru ceea ce a insemnat Regele Mihai pentru Romania. Trenul Regal cu sicriul Regelui Mihai I va sosi in Gara din Curtea de Arges sambata, 16 decembrie, la ora 17.30. Pana acolo, insa, garile sunt dezolante.

- Anul trecut McDonald’s Romania a realizat afaceri de 606 milioane de lei, in urcare cu peste 18% comparativ cu 2015. Lantul de restaurante de tip fast-food McDonald’s are in Romania circa 70 de restaurante, dintre care cele mai multe, respectiv aproape jumatate, de tip drive-thru. Restul…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea Regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…