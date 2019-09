Elevii de la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” au cucerit Coasta de Azur! Alaturi de profesori, zeci de elevi au facut excursia vietii lor: ”sejur lingvistic” la Cannes O delegație de 66 de elevi ai Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești – condusa de directorul Carmen Bajenaru și de profesorii din catedra de limba franceza Vasile Moga, Mihaela Bondoc, Mihaela Bucur, Mihaela Moisescu și Elisabeta Toma – a participat, in perioada 11-25 august, la un ”sejur lingvistic” in cadrul parteneriatului cu College International de Cannes. Proiectul, aflat la a treia ediție, permite elevilor romani sa urmeze cursuri de limba franceza la Colegiul Internațional de la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

