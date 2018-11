Elevii cu rezultate deosebite, premiați cu sume mărețe Cinci absolvenți de Bacalaureat, care au avut media zece, au fost recompensați cu suma de 2.500 de lei fiecare, iar 14 elevi care au avut aceeași performanța (media 10) la Evaluarea Naționala au fost premiați cu suma de 1.500 de lei fiecare. In plus, trei elevi de la Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu", care au obținut medalia de argint la Olimpiadele Internaționale de Informatica și Matematica, au primit suma de 5.000 lei fiecare. Este vorba despre Olimpiada de Informatica a Europei Centrale desfașurata in perioada 12-18 august 2018 la Varșovia și despre Olimpiada Internaționala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

