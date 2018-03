Stiri pe aceeasi tema

- Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 incepe luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a.

- Zi importanta pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, fiindca astazi incepe simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana.

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- Incepe simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat Elevii de clasa a 11-a si a 12-a sustin de astazi, simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat. Primul test va fi la limba si literatura româna, apoi mâine, la cea materna. Miercuri…

- Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi cu proba la Limba si literatura romana – proba E) a), care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Maine va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna – proba E) b) pentru elevii…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a incep, de astazi, sa susțina simularea examenului național de bacalaureat. Prin aceste simulari se urmarește ca elevii sa se familiarizeze cu modelele de subiecte și sa vada la ce nivel sunt. Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitați…

- Simulare BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Primul examen este cel la Limba și literatura romana, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la simulare…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a se vor familiariza cu examenul național de bacalaureat in perioada 19-22 martie, cand, la nivel național, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza simularea probelor scrise din cadrul examenului maturitații. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a…

- Ministerul Educației Naționale organizeaza, in perioada 19 — 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa…

- 9.485 de elevi din judetul Constanta participa la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 19 22 martie 2018, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Probele se deruleaza in 61 de…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni, 19 martie, simularea examenelor de Bacalaureat, cu testarea la Limba și literatura romana. Miercuri vor susține simulare la Proba obligatorie a profilului, adica Matematica sau Istorie. Testarile vor incepe la ora 9:00 și vor dura 3 ore, similar examenului…

- Cu toate ca profesorii membri de sindicat au refuzat sa participe la simularile Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, acestea s-au desfașurat in condiții normale, in toate unitațile de invațamant de pe raza județului Arad. S-au susținut simulari la probele de Limba și literatura romana,…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Ministerul Educației a publicat pe portalul edu.ro subiectele și baremele la limba și literatura romana, simularea evaluarii naționale urmand sa continue cu proba la matematica. Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularea pentru evaluarea nationala 2018, prima proba fiind de limba romana. Subiectele…

- Elevii claselor a VIII-a au inceput, de astazi, simularea examenului de Evaluare Nationala. Prima proba este cea de limba si literatura romana. Calendarul simularii Evaluarii continua in 6 martie cu Matematica si in 7 martie - Limba si literatura materna pentru candidatii care studiaza in limbile…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018, anunta Ministerul Educatiei.

- Conform Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3109/29.01.2018, incepand de astazi, 5 martie 2018 va avea loc simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Cele doua probe se vor desfasura luni, 5 martie, la Limba si Literatura Romana si marti, 6 martie, la Matematica.

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti vor da examen la matematica, miercuri la limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele.…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- Avand in vedere suspendarea cursurilor in perioada 26-2 martie 2018, in județul Dolj, Inspectoratul Școlar Județean precizeaza ca simularea Examenului de Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VIII-a se desfașoara in condiții normale, astfel: – Proba de Limba si literatura ...

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018. Calendarul simularii…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- CALENDAR…Elevii vasluieni care termina anul acesta liceul vor trece astazi si maine (21 – 22 februarie) prin emotiile evaluarii competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor incepe in iunie, la o luna dupa ce elevii de clasele a…

- Prima proba a Examenului de Bacalaureat din acest an, cea de evaluare a competentelor lingvistice, s-a incheiat marti, 13 februarie, rezultatele fiind facute publice de catre reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Salaj, in ziua urmatoare. Potrivit sursei citate, din totalul celor 1.664 de candidati…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Luni, 12 februarie, incep probele orale la BACALAUREAT 2018. Libertatea iți prezinta programul probelor orale la BACALAUREAT 2018. Pentru prima oara, examenul maturitații incepe in mijlocul anului școlar. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Programul probelor orale la BAC 2018 12-13 februarie…

- Elevii de clasa a XII-a vor sustine, in 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). In martie 2018, urmeaza ca elevii…

- Elevii de clasa a XII-a vor sutine, in 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Dupa aceea, in martie 2018, urmeaza…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe probele pe 5 martie, cu simularea la Limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la Matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, iar in intervalul 19 – 22 martie 2018 va avea loc simularea probelor scrise la Bacalaureat. La simularile examenelor naționale vor participa elevi din…

- Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie. Pentru…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018. In intervalul 19 – 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea probelor scrise din cadrul…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan in acest an si vor incepe pe 13 martie 2018 cu proba scrisa la limba si literatura romana. Pe 14 martie 2018 se va sustine simularea…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura…

- In acest an, elevii de clasa a XII-a vor sutine mai devreme probele de competente la Bacalaureat. Astfel, prima proba va avea loc pe 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Dupa aceea, in martie 2018, urmeaza ca elevii…