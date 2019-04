Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ghioc, fondator al organizatiei Initiativa Romania, a anuntat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul intalnirii cu reprezentanti ai societatii civile, ca referendumul pe tema Justitiei va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. "Exista o…

- Concursul de creatie literara pentru elevi „BOGDANIA”, editia I, 2019 In anii anteriori, mai multi elevi de Scoala Gimnaziala din tara au fost premiati in cadrul Festivalului – concurs national de creatie literara Bogdania, la sectiunea pentru copii. De aceea consideram ca necesar si benefic sa organizam,…

- Doua metrouri din Hong Kong s-au ciocnit in timp ce realizau un test al noului sistem de semnalizare a rețelei subterane. In urma ciocnirii dintre cele doua garnituri de metrou in care nu se aflau pasageri, a dus la blocarea circulației pe o magistrala, afectand peste un milion de persoane care fac…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Iasi, ca Alianta 2020 USR-PLUS isi va apara voturile in ziua alegerilor si ca are deja o strategie, intrucat va avea reprezentanti in toate sectiile de vot, transmite news.ro.Dacian Ciolos a spus vineri seara, la Iasi, in cadrul unei intalniri…

- In perioada 18-21 martie elevii claselor a XI-a și XII-a vor susține simularea la Bacalaureatul 2019. Pentru elevii de clasa a XI-a, simularea va conține 30% subiecte grila, la proba de matematica. Materiile simularilor la probele scrise pentru elevii claselor XI-XII sunt: limba romana, limba materna,…

- La a 14-a ediție a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), competiție disputata in perioada 9-16 februarie, in Bosnia Herțegovina, din delegația Romaniei au facut parte și doi reprezentanți ai județului Alba. Este vorba despre antrenorul abrudean Tiberiu Tanțoș – inclus in colectivul tehnic…

- O sportiva in varsta de 25 de ani a murit in timp ce alerga pe strada, in localitatea Valu lui Traian, ea fiind gasita de catre un trecator, a informat duminica Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Conform sursei mentionate, tanara alerga sambata seara si la un moment dat…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-ar dori ca pe listele partidului pentru europarlamentare sa fie Corina Cretu, despre care a adaugat ca poate fi un bun candidat si la prezidentiale. ''Noi ne-am bucura foarte mult daca,…