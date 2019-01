Elevii isi pot cumpara abonamentele doar din 11 statii in acest moment, arata Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI). Multe dintre aceste chioscuri, Eroilor, Universitate, Piata Victoriei, Politehnica, Nicolae Grigorescu, Aparatorii Patriei, au un program de doar cateva ore, iar cozile care se formeaza sunt interminabile.

"In urma sesizarilor primite, impreuna cu colegii din asociatie am incercat sa ne facem abonamente la ghiseele speciale. Ne-am plimbat de la un ghiseu la altul in speranta ca vom reusi sa ne facem abonamentele mai repede, dar am ajuns sa stam la cozi care…