Elevii cer mai putine discipline si mai multa diversitate. Discutie importanta cu ministrul Educatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Protest cu roaba al elevilor la Ministerul Educației, desfașurat vineri. Reprezentanții elevilor au mers cu petiții care insumeaza 120.000 de semnaturi pentru a arata ca sunt nemultumiti de modul in care ministerul vrea sa schimbe programa pentru liceu. Protest inedit la Ministerul Educatiei, dupa ce…

- Directorul unei companii de transport persoane a avut parte de o „surpriza” neplacuta. Acesta și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care inchiriase autocarul pentru activitați in programul „Școala altfel”. Imaginea cu gunoaiele lasate in autocare de elevii care…

- SIMULARE BACALAUREAT 2018. Elevii din Iasi au sustinut examenul in 47 de centre de simulare din judet, iar subiectele au fost descarcate la timp si in cele mai bune conditii, mentioneaza reprezentantii ISJ. SIMULARE BACALAUREAT 2018. La clasa a XI-a au fost inscrisi 5.745 de elevi, dintre…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Un proiect legislativ, care prevede acordarea de burse pentru toate categoriile de elevi, nu doar cei cu rezultate foarte bune sau cei din categoriiile defavorizate, a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care și fostul ministru al Educației – Liviu Pop. Read More...

- Un proiect legislativ, care prevede acordarea de burse pentru toate categoriile de elevi, nu doar cei cu rezultate foarte bune sau cei din categoriiile defavorizate, a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care și fostul ministru al Educației – Liviu Pop. Propunerea legislativa de modificare…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri seara, de catre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale (MEN), ministrul Valentin Popa a participat la sedinta CNATDCU, subliniind ca prioritatile mandatului sau sunt "cresterea calitatii actului educational, recunoasterea internationala a…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, sustine ca cducatia a ajuns bataia de joc a guvernarii PSD-ALDE. Acesta afirma ca profesorii sunt platiti prost si cu intarziere, iar elevii nu sunt incurajati sa vina la scoala. “Pentru guvernarea PSD-ALDE, educatia nu a fost niciodata o prioritate, dovada…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii anunta ca, in pofida gerului de afara, astazi toate școlie din tara activeaza in regim normal. Cit despre problemele legate de transportarea elevilor la instituțiile de invațamint, aceastea au fost remediate, relateaza Noi.md. {{274222}}Amintim ca ieri opt…

- Școala Gimnaziala Faraoanele participa, pentru al treilea an consecutiv, cu un echipaj, in cadrul proiectului național de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEE), ”Patrula de reciclare”. Elevii coordonați de profesoara Mirela Matei, agenții voluntari din Patrula de Reciclare…

- CSM Poli Iasi este la o singura victorie de reeditarea celei mai bune performante din istoria fotbalului iesean. Un succes in fata Viitorului, sambata, in ultimul meci din sezonul regulat, duce Iasiul in play-off si echivaleaza cu egalarea celui mai bun rezultat obtinut de CSMS, in 1966. In plus,…

- Il așteptam și la noi! Dupa 50 de ani de „revoluție” in invațamant, Franța pare gata sa revina la valorile clasice ale educației, iar liderul acestei mișcari este chiar ministrul de resort, Jean-Michel Blanquer, informeaza RFI. „Jean-Michel Blanquer a decis insa revenirea la valorile fundamentale.…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 4 au organizat o acțiune in zona a doua unitați de invațamant. Astfel, au efectuat instruiri cu elevi pe tema prevenirii faptelor penale si contraventionale, a delincvenței juvenile, precum și a siguranței rutiere. De asemenea, s-au efectuat activitati…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative, a…

- Elevii de liceu au parte de un nou experiment. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a decis ca elevii sa sustina prima proba a Bacalaureatului in luna februarie, pentru a mai „aerisi” calendarul probelor pe care absolventii le au de sustinut la terminarea scolii, in prima sesiune din vara.

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru s-a incheiat in 2 februarie, iar semestrul…

- Intrevederea ministrului afacerilor externe, Teodor Melescanu, cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 5 februarie 2018, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului…

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- Elevii si prescolarii intra vineri in vacanta, urmand sa se intoarca la cursuri in 12 februarie, cand va incepe semestrul al doilea. Tot in 12 februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura…

- Peste 25 de miniștri s-au perindat în domeniul educației românești. Desigur, fiecare a venit cu o schimbare, pentru a ramâne, probabil, în istoria României. Prima lege a Educației de dupa Revoluție a fost adoptata în anul 1995. De atunci au trecut mai bine de doua…

- Telefoane de ultima generatie, carti digitale, laboratoare de informatica si cate mai cate gadgeturi, insa toaleta este in curtea scolii. In situatia data sunt 2.418 scoli ale caror grupuri sanitare se afla in curte, sustine ministrul demisionar al Educatiei, Liviu Marian Pop. Tocmai de aceea, momentul…

- Reprezentantii elevilor sustin ca o dezbatere privind curriculumul pentru liceu ar trebui sa se refere si la pregatirea didactica a profesorilor si afirma ca ar fi necesara si o discutie serioasa despre descentralizare, dar si despre baza materiala. Reprezentantul Asociatiei Elevilor din Constanta…

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.Potrivit…

- Scandal la ultima ședința PSD, unde s-au aruncat replici dure între doi lideri ai partidului. Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care întorcea astfel…

- Aradul este judetul din vestul Romaniei care are cele mai putine scoli cu wc-urile in curte. Acest lucru l-a confirmat chiar ministrul Educatiei, Liviu Pop. „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE,…

- Incepand din acest an, elevii care se pregatesc pentru specializarea electromecanic la Colegiul Tehnic Campulung iși desfașoara orele intr-un atelier de practica nou, amenajat de Holcim Romania. De asemenea, toți elevii colegiului vor invața principiile și vor fi instruiți in domeniul Securitații și…

- Municipiul Baia Mare va fi un etalon in ceea ce priveste educatia, nu vor mai exista ani de studiu comasati in aceeasi incapere si nu se va desfiinta nicio clasa. Primarul Catalin Chereches ia atitudine si pune punctul pe „i”, dupa ce ministrul Educatiei a emis un ordin prin care ar urma sa „se taie…

- Potrivit oficialilor STPT, saptamana trecuta s-au dat 20 de amenzi calatorilor prinși fara bilet. Mai mult, controlorii societații au dat jos din mijloacele de transport oamenii strazii care deranjau calatorii și au adunat gunoaiele din vehicule. „Pentru asigurarea unui transport in siguranța…

- Toti elevii din Brasov sunt chemati sa isi apere drepturile, printr-un marș de protest. Convocarea s-a facut pe Facebook, iar locul de adunare este, bineințeles, Prefectura Brasov, la ora 16.15. De aici, elevii protestatari – circa 300 și-au anunțat prezența pe Facebook – vor pleca in marș cater sediul…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca este lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Fabrica de încalțaminte Clujana a cerut intrarea în insolvența, ca masura de protecție pe fondul datoriilor pe care le-a acumulat. CITR, administratorul judiciar, a precizat ca procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intenția reorganizarii…

- E DE BINE! In perioada 16 ianuarie – 2 februarie, 6 unitați de invațamant din Sibiu desfașoara, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, activitați educative ce urmaresc conștientizarea preșcolarilor și a elevilor asupra unei alimentații sanatoase, bazate pe lapte și produse lactate. Read More...

- Intorși in bancile școlilor, luni, 15 ianuarie 2018, dupa trei saptamani de vacanța, elevii sunt nevoiți sa se conformeze unor noi reguli, conform noului regulament-cadru, aprobat de catre ministrul Educației, Liviu Pop. Potrivit acestuia, elevii nu mai au voie cu telefoanele la ei in timpul cursurilor,…

- Potrivit proiectului de hotarâre, cea mai mare suma, 7,56 milioane de lei va merge pentru studentii care beneficiaza de unul din cardurile nebancare studentesti, 41.000 de lei vor fi alocati pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca în perioada 1 ianuarie-31…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Elevii se intorc astazi la cursuri dupa o vacanța de trei saptamani. Nu pentru mult timp insa, deoarece pe 3 februarie vor intra in vacanța intersemestriala, care dureaza o saptamana. De asemenea, elevii nu vor invața pe 24 ianuarie, care este zi libera naționala. …

- Potrivit noului regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop, si dat publicitatii recent, elevii nu vor mai fi obligati sa poarte uniforma unitatii de invatamant sau sa faca de serviciu pe scoala, dar vor fi obligati ca la inceputul orei sa isi…

- "Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program Scoala dupa scoala si sa plece acasa fara teme si fara ghiozdan. (…) incet, spre zona aceasta ne indreptam. Sunt convins…

- Violenta in scoli a scazut cu 60 la suta, de la 32.000 de cazuri, la 14.000, iar cele semnalate dupa ce au fost filmate cu telefonul mobil sunt putine, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Liviu Pop, care este de parere ca nu va fi un pericol daca elevii nu vor mai avea mobilul pe banca.

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. In plus, aparatele trebuie depozitate in locuri special amenajate si setate pe modul silentios, astfel incat sa nu deranjeze ora. De asemenea, efectuarea serviciului pe școala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coerciție…

- Programa de liceu se schimba in acest an, iar elevii ar putea avea pe lista de optionale Astronomia, Inventica sau Teatrul. Cele trei variante propuse pentru programa liceelor teoretice nu schimba nimic la materiile-cheie. Ministerul Educatiei pune insa mai mult accent pe disciplinele optionale impuse…

- Programa de liceu se schimba in acest an, iar elevii ar putea avea pe lista de optionale Astronomia, Inventica sau Teatrul. >Ministerul Educatiei vrea sa dea mai multa greutate materiilor la alegere si a propus trei variante de programa. Acum e randul profesorilor si elevilor sa isi spuna parerea. Cele…