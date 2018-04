Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor oficiale, avem primele rezultate la Olimpiada Naționala de Biologie: un premiu III, trei premii speciale și o mențiune! Premiul III: Popescu C. V. Madalina, clasa a XII-a Premiul Special - Lungu D. Teodora – Florina, clasa a VII-a,Ciaușu G.A. Ana Maria, clasa a IX-a, Necula Adriana,…

- Șapte elevi din Suceava s-au calificat la Olimpiada Naționala de Biologie, competiție programata la inceputul lunii aprilie, la Piatra Neamț.Din lotul județean fac parte trei elevi de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava, trei de la Colegiul Național "Petru Rareș" ...

- Luna martie a fost la Colegiul Național „Avram Iancu” din Campeni un prilej de bucurie pentru toți elevii care au sarbatorit alaturi de profesorii lor de limba franceza „luna francofoniei”, aceasta perioada fiind marcata prin spectacole și concursuri la care elevii au participat cu drag. Astfel, marți,…

- Sase elevi de la Colegiul National „Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu au inregistrat rezultate deosebite la Olimpiada Nationala de Informatica de la Constanta. Ioan Giovani Popescu, elev in clasa a IX-a, a castigat...

- Profesorul si compozitorul Adrian Doxan s a stins din viata la varsta de 69 de ani.Mesajele de condoleante au inceput sa curga pe reteaua de socializare Facebook: "Astazi este o zi trista pentru Colegiul National de Arte Regina Maria. Profesorul, compozitorul si colegul nostru drag Adrian Doxan s a…

- Activitațile organizate de Administrația Bazinala de Apa Argeș - Vedea cu ocazia Zilei Mondiale a Apei s-au incheiat cu o parada a costumelor eco. Cei care au creat vestimentații eco au fost elevii din clasa a VII-a ai Colegiul Național "Zinca Golescu". Copiii au folosit pentru…

- Elevi de la Colegiul National “David Prodan” din Cugir au dat dovada de simt civic si au colectat deseuri, pe Valea Plesii din Cindeni. Demersul s-a desfasurat in cadrul campaniei de curatenie de primavara organizata anual de Primaria Cugir si a celei intitulate “Apa, un izvor de sanatate. Elevii au…

- Saptamana Meseriilor, eveniment ce promoveaza valorile tradiționale, consta intr-o serie de activitați reprezentative pentru prelucrarea lemnului și silvicultura. De-a lungul celor cinci zile, liceul a fost vizitat de aproximativ o suta de elevi ai altor instituții de invațamant, cum ar fi cei de la…

- Trei din cei șase elevi din Alba, calificați la Olimpiada Naționala de Geografie, invața la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, potrivit datelor transmise, miercuri, de Inspectoratul Școlar Județean. Olimpiada naționala are loc in perioada 1 – 6 aprilie la Braila. Olimpiada cuprinde o proba teoretica…

- Colegiul National “Carol I” participa la concursul național Ora de Net „Cetațenia digitala. Drepturi și responsabilitați pe Internet privind datele personale”, lansat de Organizația Salvați Copiii Romani cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet. Participarea la aceasta competiție are…

- Pe 28 martie, incepind cu ora 17.00, elevi de la trei colegii sucevene vor susține un amplu spectacol la Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei. Ei invața la Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret” și Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, ambele din Suceava, și la Colegiul „Vasile Lovinescu”…

- Un profesor din Galati, Dan Voiculescu, a demonstrat ca Fizica nu este o materie plictisitoare si dificila, ba dimpotriva poate fi extrem de captivanta. Dascalul, profesor la Colegiul National „Costache Negri“, isi motiveaza elevii sa realizeze proiecte inedite pentru a-si insusi mai bine notiunile…

- Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” este o comunitate de memorie a carei pastrare devine responsabilitatea tuturor celor care „locuiesc” sau „au Post-ul Rezultate foarte bune la olimpiade pentru C.N.Ienachița Vacarescu. Vezi aici cine sunt elevii calificați: apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ziua Internationala a Apei a fost marcata in Alba Iulia, la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic, dar și in Sebeș, la Școala Gimnaziala „Silviu Carpinișanu“. Elevii au realizat afișe, au participat la un concurs de slogane scurte și prezentari power point/referate despre problemele globale legate…

- Rezultat de exceptie obtinut de Corul “Armonii” al Scolii Gimnaziale de Muzica “Filaret Barbu” din Lugoj. Lugojenii au obtinut calificarea la faza nationala dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute au reusit sa se impuna la Timisoara la faza interjudeteana. Elevii de la “Filaret Barbu” au concurat alaturi…

- Astazi, elevii de clasa a XI-a si a XII-a au sustinut proba scrisa la limba și literatura romana, in cadrul simularii examenului de bacalaureat. Ironia face ca si in cazul unor simulari elevii sa fie tentati sa copieze, astfel ca au fost inregistrate doua incidente. Un elev de la Grupul Școlar ”Grigore…

- Elevii de liceu susțin astazi prima simulare a examenului de bacalaureat la limba și literatura romana. Evaluarea elevilor de liceu ar putea sa fie boicotata de sindicate. Reprezentanții sindicatului FSLI Dolj au transmis catre profesori un apel prin care le ...

- Teatrul Muzical "Nae Leonard" invita galatenii de orice varsta care sunt pasionati de faimoasele cantece si coregrafii Disney sa participe luni, 26 martie 2018, incepand de la ora 16:00, la spectacolul "Back When We Were Stars". Spectacolul este un musical inedit organizat de elevii Andrei Simileanu…

- Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” anunta ca activitatea Colegiului National de Informatii este suspendata ca urmare a verificarilor declansate dupa ce ministrul Finantelor a declarat ca a absolvit un curs fara a se prezenta. Diploma lui Teodorovici va fi anulata. "Cu privire…

- Elevii de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” au invațat cum sa se comporte in caz de cutremur și incendiu, chiar de la angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea. Plutonierii majori Fercalo Ionuț și Peșterau Valentin le-au vorbit vineri, 3 martie, tinerilor liceeni despre modul in…

- ”De la partidul intreg atarna binele țarii și de la binele țarii atarna binele nostru” Nu știu cand s-au rostit prima data vorbele din titlu, dar banuim ca pe vremea marilor imperii, acele imperii belicoase care ne-au inconjurat scumpa noastra țarișoara, privind hulpav la moșiile lasate de inaintași…

- Junior Achievement (JA) Romania și KRUK Romania colaboreaza pentru a aduce gratuit in școli, modulul Credite inteligente™, parte a programului național JA de educație financiara pentru liceu. Prin exerciții și studii de caz, modulul Credite inteligente™ ofera elevilor contexte de invațare in care identifica…

- Etapa județeana a olimpiadelor de limba și literatura romana pentru elevii de gimnaziu și de liceu s-a incheiat, cu rezultate meritorii pentru elevii nemțeni. Lotul de elevi care va reprezenta județul Neamț la olimpiada naționala de Lingvistica este format din elevii care au obținut locul I la etapa…

- Elevii clasei a XI-a A și a XI-a E de la Colegiul Național „Emil Botta”, coordonati de profesorii Ana Virlan și Lia Badura au organizat, in parteneriat cu Biblioteca municipala Adjud, manifestarea „Dragobete vs.Valentine`s Day”. Evenimentul a avut loc la Sala multimedia a instituției de cultura adjudene,…

- In urma selectiei in vederea infiintarii la nivelul fiecarui judet din tara a centrelor de excelenta din cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei”, Colegiul National ,,Barbu Stirbei ” din Calarasi a fost desemnat…

- Alexandru Budin, unul dintre coordonatorii echipei Technogods de la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu, a lansat o platforma online unde se pot face donatii pentru robotul la care lucreaza elevii targujieni....

- Echipa Technogods Robotics de la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu cauta un nume pentru robotul cu care va participa la cea mai tare competitie intre roboti din tara, First Tech Challenge Romania. Li...

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- In vacanța intersemestriala, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii din Targu Ocna au ales sa se intalneasca fața in fața cu elevii in salina stațiunii. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații impreuna cu cei…

- In cadrul reuniunii clusterelor din Romania, organizata de Asociația Clusterelor din Romania – CLUSTERO, impreuna cu clusterul ASTRICO NORD EST, la Piatra Neamț, in perioada 2-3 februarie a.c., echipa Centrului de Afaceri pentru Export – CAE Bacau a organizat un workshop la sediul centrului inovativ…

- Inspectoratul Școlar Neamț a facut publica lista profesorilor care indeplinesc condițiile de pensionare la 1 septembrie 2018, dar au solicitat sa ramana in sistem, la catedra, pana la trei ani peste varsta de pensionare. Sunt 123 de dascali, din care 111 au obținut acordul Consiliului de Administrație…

- Elevii de la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu" au nevoie de sponsori pentru a putea finaliza robotul cu care vor sa participe la un concurs in Statele Unite ale Americii. Pana acolo insa, cei zece elevi trebuie sa...

- Primaria municipiului Buzau, prin sectia de sah a SCM Gloria, in colaborare cu Palatul Copiilor Buzau lanseaza vineri, 2 februarie, la ora 12:00, la Colegiul Național „B.P.Hasdeu” din municipiul Buzau proiectul „Sahul calator”, un turneu interactiv cu piese de sah-gigant destinat incurajarii sportului…

- Primaria municipiului Buzau, prin sectia de sah a SCM Gloria, in colaborare cu Palatul Copiilor Buzau, lanseaza vineri, 2 februarie, la ora 12,00, la Colegiul National „B.P.Hasdeu” din municipiul Buzau, proiectul „Sahul calator”, un turneu interactiv cu piese de sah-gigant, destinat incurajarii sportului…

- Dragostea fata de lectura si de carti este unul dintre cele mai mari daruri pe care orice adult le poate oferi unui copil. Ziua Cititului Impreuna a fost sarbatorita si la Resita de catre Biblioteca Judeteana „Paul Iorgovici“ Caras-Severin. In acest sens, azi, 1 ianuarie, Colegiul National…

- Elevii resiteni au avut parte de un nou eveniment care le-a starnit la maxim curiozitatea. Cu ocazia Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli, 30 ianuarie 2018, Colegiul National „Mircea Eliade” Resita, organizeaza in perioada 29.02-02.02.2018, activitatea „Stop Violentei!”. Actiunea face parte…

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Targoviște prin atelierul „Fara Post-ul Elevii de la ”Constantin Cantacuzino” , la atelierul „Fara violența verbala” organizat de Asociația Be You apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cei 26 de elevi ai unei scoli primare din comuna Sacelu, judetul Gorj, au fost evacuati, luni, din unitatea de invatamant, in urma unui incendiu. Acoperisul a luat foc, iar cladirea s-a umplut de fum. Reprezentantii scolii sustin ca incendiul ar fi izbucnit in urma unui scurtcircuit, dupa ce initial…

- Reprezentantii elevilor sustin ca o dezbatere privind curriculumul pentru liceu ar trebui sa se refere si la pregatirea didactica a profesorilor si afirma ca ar fi necesara si o discutie serioasa despre descentralizare, dar si despre baza materiala. Reprezentantul Asociatiei Elevilor din Constanta…

- La Piatra Neamț, primarul orașului a inaugurat – cu mare fast – cateva toalete intr-o școala. Reprezentanții unitații de invațamant au organizat festivitatea inaugurarii toaletelor inclusiv cu momentul taierii unei panglici. Așa ca o panglica tricolora a fost agațata de ușa de la baie. Primarul a facut…

- Muzeul Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, organizeaza, pe parcursul anului 2018, 10 lectii deschise cu elevii din invatamantul liceal satmarean dedicate evenimentelor din anul 1918 si semnificatiei acestora. Prezentarile vor fi insotite de o mini expozitie ce cuprinde…

- Elevii clasei a IX-D de la Colegiul National “Silvania” Zalau, coordonati de consilierul scolar Monica Morar si de profesorul Ioan Jecan, si in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, finalizeaza, in aceasta perioada, proiectul educational “Fara violenta”. Scopul demersului…

- Elevii si profesorii de la Colegiul National “Fratii Buzesti”, Craiova, s-au prins, marti, intr-o “ hora a unirii” simbolica. Cei 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane au fost marcati, cu entuziasm, de cei peste 1500 de elevi buzesteni ...

- Reprezentanți ai Forțelor Navale Romane se afla intr-o vizita de documentare in județul Suceava pentru a pregati campania de promovare a profesiei militare care se va desfasura in perioada 19-22 februarie in sapte licee sucevene. Este vorba de Colegiul Militar “Ștefan cel Mare” și Colegiul Național…

- Pentru a marca cei 100 de ani de existența, elevii și profesorii liceului au pregatit momente speciale: concursul “Real vs Uman”, in cadrul caruia vor fi premiați și caștigatorii competiției “La mulți ani, Cuza Voda!”, concursul “Logo 100” ș.a. 2018 este un an special pentru elevii și profesorii Colegiului…

- Centrul Adriana Alexandru, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, s-a calificat cu naționala de volei a Romaniei la turneul final al Campionatului European U17, care va avea loc in luna martie, in Bulgaria. Adriana și colegele sale au caștigat grupa preliminara A, ale carei meciuri au avut loc la Ploiești,…

- Craiova a efectuat vizita medicala. O singura noutata in lotul oltenilor, Baluța nu se mișca. CSU Craiova este printre primele echipe care se reunesc . Fotbaliștii Universitații Craiova s-au prezentat in aceasta dimineața la Policlinica pentru Sportivi și s-au supus testelor medicale obligatorii pentru…