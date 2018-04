Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de parlamentari de la PSD, PNL, USR, PMP si UDMR a depus un proiect de lege care prevede ca elevii care au absolvit primul an de studiu al fiecarui ciclu scolar sa primeasca un ajutor financiar in valoare de 50 de euro pentru a-si cumpara carti.

- Cu ocazia Olimpiadei nationale de limba franceza, organizata la Buzau, serviciul Campus France Romania a sustinut pe data de 3 aprilie, doua prezentari destinate elevilor de liceu si de scoala generala. Elevii si profesorii participanti au descoperit sistemul de educatie francez, procedurile de inscriere…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii va demara un proces de consultari publice in care se va consulta cu parinții și elevii din țara referitor la introducerea uniformei școlare in instituțiile de invațamant. Anunțul a fost facut la briefingul PD, iar formațiunea a operat cu datele unui sondaj…

- Doar 35% dintre elevii de clasa a XII-a au obținut medii de cel puțin 6 la simularea examenului de bacalaureat (minimum nota 5 la fiecare proba). Cele mai bune rezultate au fost inregistrate la sociologie, unde toți cei șase viitori candidați au luat note peste 6, și la informatica, unde peste 80% dintre…

- Potrivit FSLI, motivul principal pentru lipsa pazei in scoli il reprezinta neadaptarea costului standard per elev la necesitatile reale ale scolilor, iar protectia elevilor si a personalului care lucreaza in educatie, dar si paza unitatilor de invatamant sunt subiecte foarte importante care trebuie…

- Elevii si preșcolarii intra in vacanta, urmand sa se intoarca la cursuri in 10 aprilie. Vacanta incepe in 31 martie si se va incheia in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara si va incepe in 16 iunie si se va incheia in 9 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar…

- In timpul programului Scoala Altfel, elevii care frecventeaza cursurile Palatului Copiilor din Suceava au vizitat Muzeul de Istorie, Consiliul Judetean si Palatul de Justitie din municipiu.La vizita Palatului de Justitie, elevii au participat la prezentarea unei sali de judecata, realizata de ...

- Dupa o „Saptamana Altfel”, fara cursuri, elevii vor sta acasa o saptamana si doua zile. In condițiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanța de Paște este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie. Elevii se vor intoarce la școala miercuri, 11 aprilie.

- Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alexandria, programata maine, 28 martie 2018, se afla proiectul de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului scolar 2017-2018.…

- Dupa ce anul trecut doi elevi de la Școala Gimnaziala Ploscuțeni au ajuns pe podium la Olimpiada de religie, cultul romano-catolic, organizata la Timișoara (Nicu Ramona din clasa a VIII-a - locul III și Tomozii Robert Maximilian din clasa a VII-a – mențiune), anul acesta s-au calificat pentru etapa…

- In urma cu puțin timp, autoritațile au decis suspendarea cursurilor in 39 de localitați aflate in zona sudica a județului Buzau, cea mai expusa fenomenelor meteo extreme care vor incepe in aceasta seara. Elevii trebuie sa știe ca vineri, 23.03.2018, cursurile in municipiul Buzau se vor desfașura normal.

- Un deputat lanseaza proiectul „Pactul pentru Carte”, un pachet legislativ care include 8 masuri pentru dublarea consumului de carte in doi ani, printre care acordarea sumei de 100 de euro pentru fiecare profesor si 50 de euro pentru elevi, bani destinati achizitiei de carti. „Am pregatit si lansez in…

- Miercuri, 21 martie, la Scoala Gimnaziala „V. Alecsandri” Baia Mare s-a desfasurat cea de-a doua etapa a competitiei „Cetatenie digitala”, competitie lansata de catre Organizatia Salvati Copiii Romania in cadrul programului ORA DE NET. Elevii clasei a VII -a C, coordonati de profesoara Camelia Muraru…

- CSU Suceava incearca sa “razbata” prin “paienjenisul” de final de campionat in Liga Nationala de handbal masculin. Elevii antrenorilor Adrian Chirut si Iulian Andrei se vor lupta cu Minaur Baia Mare pentru un loc care sa le permita un final mai usor de sezon competitional. CSU Suceava va juca joi, la…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei – 20 martie și a Zilei Mondiale a Poeziei – 21 martie, Școala Gimnaziala „Eugen Ionescu“ din Slatina organizeaza, in parteneriat cu alte instituții, a VIII-a ediție a concursului de recitari in limba franceza, ...

- Pe data de ​20 martie 2018 a avut loc desemnarea elevilor câștigatori care au participat la competiția naționala de Java „Programeaza în Greenfoot” pentru liceu. Competiția, aflata la cea de-a doua ediție, este organizata de ​Asociația ADFABER în cadrul Proiectului…

- 36 de elevi silitori din Romania, Ucraina si Republica Moldova au invatat istorie la fata locului. Copiii au mers intr-o excursie datorita unui profesor de religie din judetul Botosani. Cadrul didactic din Radauti-Prut a facut un imprumut la banca pentru a le plati cheltuielile. Copiii provin…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute – care vor fi anuntate in 30 martie – nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii…

- Kiwanis VasluiIn cadrul proiectului “Stand Against Drugs” (Lupta impotriva drogurilor) a avut loc o noua activitate locala desfasurata de clubul Kiwanis Vaslui in colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui.

- Centrul Național de Pregatire este un proiect al Federației Romane de Fotbal care consta in selecția celor mai buni tineri jucatori din partea de vest a țarii. „Am reușit in aceasta saptamana sa facem antrenamente pe iarba și sunt sigur ca ne vom intra in ritm. In etapa viitoare vom…

- Alti factori care au generat indexul au fost si locul ocupat de invatatori si profesori in topul ocupatiilor, nivelul salariului acestora si increderea profesorilor in a le recomanda propriilor copii sa devina dascali. Datele cercetarii arata si ca parintii ii considera pe profesori la fel de importanti…

- Limba lui Shakespeare se invata cu multa sarguinta la Liceul Teoretic “Petru Maior”. Seriozitatea si munca asidua a unui grup de elevi la disciplina limba engleza au adus rezultate prestigioase, cu care se mandresc atat elevii, cat si parintii si profesorii lor. In luna decembrie a anului trecut, elevii…

- Un grup de 50 de elevi de la Școala Gimnaziala nr.1 Albeni vor participa, la finalul acestei saptamani, la un schimb de experiența la unitatea de invațamant din comuna Stanești. Desfașurarea activitații interșcolare a creat insa un adevarat scandal la nivelul localitații, intre Primaria Albeni…

- Simularea evaluarii nationale, pentru elevii de clasa a VIII-a, a inceput luni cu testarea scrisa la limba si literatura romana. Proba de simulare a inceput la ora 9:00, iar elevii au avut la dispozitie doua ore pentru a rezolva subiectele.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Suceava, ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova au debutat ieri in play-off-ul Diviziei A1 cu o infrangere. Elevii lui Dan Pascu au fost invinsi, in deplasare, de liderul Steaua CSM Bucuresti, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) si raman pe locul ...

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Simulare Evaluarea Nationala 2018. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind luni la Limba și literatura româna.

- Sindicalistii spun ca au dat un ultimatum Guvernului prin care au cerut rezolvarea unor probleme cu care se confrunta angajatii din educatie, respectiv reducerea posturilor din mai multe unitati de invatamant, comasarea claselor, salariile, discriminarea personalului din educatie prin neacordarea…

- Miaine, 28 februarie, scolile se vor redeschide, iar elevii se intorc la cursuri. Este mesajul transmis de inspectorul scolar general, Florina Stoian. In cazul in care, in judet, vor exista situatii in care nu se vor putea tine cursuri, reprezentantii scolilor ar trebui sa ia legatura Inspectoratul…

- Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a organizat vineri, 23 februarie, o noua deplasare a bibliobuzului in mijlocul elevilor din comunitati marginase ale judetului, iar primul popas a fost facut la Scoala Gimnaziala "Theodor Cotutiu" din Dumbravita. Elevii si profesorii de aici au asteptat…

- In cadrul proiectului “Un adevar incomod: poluarea și incalzirea globala”, propus de catedra de chimie-fizica a liceului hușean, elevii au participat la activitațile „SOS Terra”, “Apa este viața, sanatate, bucurie”, „Planeta albastra e unica!” și „Energia și schimbarile climatice”. In anul centenarului…

- INVITATIE…Liceenii vasluieni, mai ales din clasele a XI-a si a XII-a, dar si studentii care vor sa urmeze cursurile unui masterat sunt asteptati sa participe, pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi la o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati…

- In 45 de unitati de invatamant din judetul Alba se va implementa Proiectul ”Necenzurat”, menit sa contribuie la prevenirea consumului de droguri in randul tinerilor. Elevii vor participa la lectii interactive, pentru a dobandi aptitudini specifice si resurse de care au nevoie pentru a rezista influentelor…

- Capitolele și subiectele din care NU vor fi testați elevii la simularea evaluararii naționale și la simluarea bacalaureatului 2018 • Calendarul simularilor la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT 2018. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a…

- Campania "Viata fara droguri” a fost initiata de jurnalista Alina Gheorghiu. Aceasta le-a vorbit adolescentilor liceeni din Focsani, impreuna cu specialisti in domeniu, despre acest fenomen care afecteaza tinerii din ziua de azi.

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 meciul de pe teren propriu disputat in compania formației CSM București, insa a obținut un punct. Intalnirea (care a contat pentru a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a noua a returului) s-a disputat cu incepere de la ora 18 in Sala Sporturilor…

- Pana in 2017, categoriile de pasageri care beneficiau de gratuitati si reduceri la transportul in comun, realizat cu mijloacele de transport ale Transurb SA, se limitau la pensionari, elevi si studenti, inca vreo doua categorii de persoane asistate social. Din 2018, potrivit un proiect de hotarare…

