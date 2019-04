Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul parteneriatului „Impreuna vom reuși”, desfașurat intre Gradinița nr. 2 Straoane și Gradinița cu P.N Muncelu, sub indrumarea doamnelor educatoare Banița Elena și Chirița Cristiana-Daniela, sarbatoarea Paștelui a fost intampinata de preșcolari printr-o activitate tematica distractica și atractiva.…

- Elevii vranceni pot vizita gratuit Parcul Natural Putna Vrancea, in cadrul programului național „Școala Altfel“. In urma demersurilor facute de conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea, a fost incheiat un protocol de colaborare intre instituție și RNP Romsilva – Administrația Parcului…

- Pentru copiii din Pufești, saptamana viitoare se anunța a fi plina de evenimete. Noutatea acestui program educațional va consta in faptul ca va fi accesibil nu doar elevilor, ci și profesorilor sau cadrelor didactice din alte unitați, instituția de invațamant din Pufești fiind și o creatoare de evenimente.…

- Elevii clasei a III-a, coordonati de doamna invatatoare Mariana Puica de la Scoala Gimnaziala „Maresal Alexandru Averescu”, au citit la Sala de lectura pentru copii a Bibliotecii municipale Adjud. In cadrul acestei activitati, copiii au citit povestile: ,Intre Mițu și Baruțu, O izbanda, Cheile, Jucariile,…

- Incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2018- 2019, elevii Școlii Gimnaziale Nanești, fie mari, fie mici, impreuna cu dascalii lor, timp de 20 de minute, in cadru organizat, citesc. Activitatea se desfașoara in parteneriat cu Asociația Romana de Literație din Iași și are menirea de a insufla…

- Vineri, 29 martie 2019, la Colegiul Economic „M. Kogalniceanu” din Focșani, a avut loc o activitate informativ – preventiva, cu tema „Prevenirea delincvenței juvenile” in cadrul Proiectului educațional județean „Prevenirea și combaterea violenței in școala” . Proiectul educațional se desfașoara in parteneriat,…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Jitia au plantat cate un arbore pentru o viața mai sanatoasa. Activitatea s-a desfașurat la finele saptamanii trecute, in parteneriat cu Ocolul Silvic Dumitrești, care a inceput lucrarile specifice de impadurire, din aceasta primavara. Elevii au fost insoțiți…