- Elon Musk are planuri mari pentru compania sa, iar unul dintre acestea este lansarea unui serviciu de taxi cu masini autonome. Anuntul a fost facut de patronul Tesla in cadrul unei reuniuni cu investitorii in Palo Alto, California.

- "Pot sa anunt 'robotaxiurile' autonome pentru anul urmator, cu un grad ridicat de certitudine", a declarat Elon Musk, cu ocazia unei reuniuni cu rol de prezentare in fata investitorilor a proiectelor si ambitiilor pe care Tesla le are in domeniul vehiculelor autonome, informeaza AFP. Ideea lui are…

- Sute de elevi de liceu din Buzau au luat cu asalt, vineri, targul de oferte educaționale organizat, in premiera, de Muzeul Județean de Istorie. In incercarea de a-i impresiona pe elevi, cateva facultați din țara au prezentat la standuri roboți, drone, camere de termoviziune și chiar un scaun de catapultare.…

- Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a fost umplut pana la refuz ieri, cand a avut loc deschiderea festiva a evenimentului „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tau”. S-a inregistrat un numar record de participanți, peste 1500 de elevi din toata țara și…

- Un barbat care se pare ca a fost sechestrat și inchis apoi in portbagajul unei mașini, a reușit sa scape și s-a aruncat din portbagaj direct pe strada, in plin trafic. Incidentul a avut loc in ultimele zile ale lunii martie, pe bulevardul Constituyentes din Ciudad de Mexico. Totul a fost filmat. Barbatul…

- Reprezentanții mai multor cluburi sportive republicane și municipale și-au manifestat susținerea pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Aceștia au facut anunțul in cadrul unei conferințe de presa.

- Motoarele de cautare educationale iti dau rezultate in functie de cuvintele-cheie introduse si dupa istoricul cautarilor utilizatorului pe Google. Aceste motoare de cautare au o inteligenta mai mare decat motorul Google si au astfel, capacitatea de a exclude din cautare site-urile irelevante. Mai jos…

- Dupa ce constructorii germani au primit "verde" la testele cu mașini autonome in Shanghai, a venit și randul francezilor de la PSA sa se bucure de același tratament din partea autoritaților chineze. Grupul a anunțat obținerea licenței pentru efectuarea testelor cu mașini autonome in sudul Chinei, mai…