Elevi și profesori francezi, la Școala „Avram Iancu” din Timișoara. Excursie prin Banatul multietnic Proiectul Erasmus+ „Trois langues, deux pays, un media” reunește pentru doi ani (1 septembrie 2018 – 31 august 2020) elevi de la College „Jean Mermoz” din Belleu (Franța) și de la Școala Gimnaziala nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara. Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea competențelor lingvistice ale elevilor participanți, atat in limbile straine pe care le studiaza, cat și in limba materna. „Dorim, prin acest proiect, sa creștem motivația pentru invațarea limbilor straine, sa promovam francofonia, dar și sa ii ghidam pe elevi in educația pentru media… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

