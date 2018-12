Elevi și dascăli covăsneni, premiați de Ministerul Educației Naționale Mai mulți elevi covasneni, dar și dascali din județ se numara printre cei premiați, ieri, in cadrul festivitații dedicate olimpicilor care s-au remarcat in anul scolar 2017 – 2018 la concursurile internationale pe discipline scolare. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, in noua Aula a Universitații Politehnica din București. Conform informațiilor anunțate de […] Articolul Elevi și dascali covasneni, premiați de Ministerul Educației Naționale apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

