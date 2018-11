Stiri pe aceeasi tema

- Centenarul a fost cinstit cu daruire și emoție, sambata, la Muzeul Pietrei din Sangeru, unde prima temelie a zidurilor din piatra a fost pusa de bunicul poetului Lucian Avramescu, Victor Avramescu, soldat in Primul Razboi Mondial, pe campurile de lupta de la Maraști, Marașești și Oituz. Pentru a marca…

- O urna cu pamant din campurile de lupta si cimitirele eroilor din Primul Razboi Mondial, din Romania, Cadrilater, Basarabia si Bucovina de Nord, a fost depusa sambata, in cadrul unei ceremonii militare si religioase, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, la initiativa Asociatiei Nationale Cultul…

- Sambata, un eveniment pentru comunitate locala ploiesteana, in contextul anului centenar, in cadrul actiunii „Radacini romanesti”, initiata de Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. 200 de elevi au luat parte la plantarea unei alei cu stejari, in Parcul municipal Vest, dupa ce in amfiteatrul Parcului…

- Primul Razboi Mondial s-a incheiat in decembrie 1918 cu obtinerea Romaniei Mari. Dar ca sa ajunga acolo Armata Romana a avut parte de rasturnari majore de situatie. Anul 1916 a fost cel mai greu din acest punct de vedere. Un istoric valcean, Ovidiu Udrescu, ne-a impartasit o serie de momente mai putin…

- In anul centenarului Marii Uniri de la 1918, reprezentantii unei unitati de invatamant din Ploiesti au avut ideea de a planta 100 de puieti de stejar. Initiativa inedita le apartine celor de la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Ploiesti.

- Invitați: gen.bg.rez. Vasile BAREA, col.rtr. Ioan CIOCAN, veteran de razboi și lt.col.rtr. Viorel DRAIA, președinte ANVR Brad The post Pe urmele eroilor (II) appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitați: general de brigada (rez) Vasile BAREA, lt.rt.Vasile CREȚU, veteran de razboi și lt.col.rtr.Viorel DRAIA, președinte ANVR Brad The post Pe urmele eroilor (partea 1) appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Am scris in repetate randuri despre sistemul public de iluminat din Ploiesti, care nu atrage nici fluturii, dar sa mai faca si lumina pe carosabil. Acum, un nou ghinion vine sa intunece si mai mult orasul: copacii netoaletati. Pe Soseaua Vestului, Republicii, Marasesti, Bd. Castanilor, zona Cina si…