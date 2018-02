Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- 1093 de elevi din județul Covasna au fost evaluați la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, proba A – din cadrul primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2018, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ). Proba de evaluare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor

- Școala Internaționala Americana din București (AISB) organizeaza, intre 9 și 10 februarie, competiția internaționala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship, in care 130 de elevi din...

- In perioada 9-11 februarie, ARDOR - Asociația Romana de Dezbateri, Oratorie și Retorica, și Clubul de Dezbateri "CNPR Debate Club", in colaborare cu Colegiul Național "Petru Rareș","Interact Suceava – Bucovina" și "Rotary Club ...

- Scoala Internationala Americana din Bucuresti (AISB) organizeaza, intre 9 si 10 februarie, competitia internationala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship, in care 130 de elevi din mai multe tari din Europa isi vor dovedi creativitatea, capacitatea de inovare, priceperea si perspicacitatea…

- Joi, 8 februarie 2018, incepand cu ora 10.00 la Consiliul Judetean- sala D.Filipescu are loc o activitate preventiva avand ca subiect "identificarea, prevenirea si interventia in cazul consumului de droguri". Participa conducerea Prefecturii, Consiliului Judetean, IPJ si IJJ Buzau, precum si reprezentanti…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Cand vine vorba de fenomene naturale spectaculoase, piloții au un loc asigurat pe primul rand. Imagini cu fulgere violet, apusuri de soare psihedelice, nori stralucitori sau aurore boreale au incantat internauții dupa ce un pilot olandez le-a publicat online.

- Un robot care ia decizii singur si recunoaste culori si imagini este creat de 10 elevi din Targu-Jiu pentru a se califica la o competitie din SUA. Acum, robotul este functional in proportie de 75%, dar trebuie terminat pana in 3 martie.

- Militarii germani nu vor mai participa, de la sfarsitul lui martie, la misiunea UE de instruire in Somalia, a anuntat joi un oficial din ministerul de externe de la Berlin, citat de Reuters. La misiune participa circa 20 de militari europeni, dintre care cinci germani. "Dezvoltarea unei armate nationale…

- Elevi de la liceul Ana Ipatescu vor canta și vor dansa intr-un spectacol caritabil, care iși propune sa adune beni pentru o tanara din Gherla bolnava. Sonia are are 26 de ani și a fost diagnosticata cu adenocarcinom rectal superior. Apoi boala s-a mutat de la colon la plamani, iar acum i-a atacat ficatul.…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj a fost joi gazda unei intalniri regionale intre conducerea Ministerului Educației Naționale și 10 inspectori generali din județele transilvanene. S-au discutat la Cluj, in linia intalnirile regionale organizate de MEN in țara, numeroase aspecte curente ale sistemului…

- O refugiata siriana va gati retete culinare din Damasc si Alep pentru VIP-urile care vor participa la deschiderea Festivalului international de film de la Berlin de luna viitoare, relateaza Reuters. Alegerea lui Malakeh Jazmati reflecta misiunea festivalului, care a fost fondat in 1951…

- Manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea principatelor Romane sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza debuteaza la Calarasi cu un spectacol artistic, pus in scena de copiii de la mai multe scoli din oras.

- In cadrul actiunilor care vor marca Centenarul Marii Uniri, in 2018, la Buzau va avea loc un eveniment de importanta nationala. Pe 17 mai, va fi reinaugurat Cimitirul Eroilor, cel mai mare cimitir de acest fel din Romania, care in prezent se afla in plin proces de reabilitare.

- Politistii rutieri din Dambovita au actionat pentru reducerea numarului de accidente de circulatie in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului de elevi si vehiculele care efectueaza transport public de persoane. Astfel, au fost verificate 75 de microbuze scolare si 90 de autovehicule…

- Secretarul general adjunct al partidului spune ca s-a abținut, la fel cum a facut și Niculae Badalau. "Au fost patru voturi impotriva și patru abțineri. Eu m-am abținut, la fel a facut și Niculae Badalau. Am rezolvat o problema interna din partid. Așa cum am spus de dimineața, majoritatea…

- Panica intr-o scoala din regiunea Perm, Rusia, unde doi necunoscuti cu masti pe fata au atacat cativa elevi cu cuțitele. Cel putin 10 elevi si o profesoara au fost injunghiati. Agresorii au fost arestati.

- In urma cu 250 de milioane de ani, o parte din Ucraina, pina in apropiere de Munții Carpați, se afla sub ocean. Cind apele s-a retras, au lasat in urma o mare cantitate de sare. O mare concentrație a acestei sari este situata sub un mic oraș numit Soledar, un cuvint rusesc care inseamna „dar de sare”.…

- Andrei Popa Vasluienii Andrei Popa și Gabriel Cumpanici vor participa cu lotul Romaniei de tineret la Baia Mare Winter Cup, care va avea loc in perioada 12-14 ianuarie. Andrei Popa și Gabriel Cumpanici au fost convocați de selecționerul Sandu Iacob la lotul Romaniei de tineret pentru a participa la…

- Schioarea Raluca Ciocanel (legitimata la CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice…

- "Antrenorul meu si echipa mea au spus intotdeauna: "Mergi la turnee doar cand esti pregatita sa ajungi pana la capat. Pot concura, dar nu vreau doar sa concurez. Vreau sa o fac mult mai bine de atat si pentru asta am nevoie de un pic mai mult timp. Dupa ce am evoluat la Abu Dhabi, mi-am dat seama ca…

- Strategic Partnership Project (Key action no 2) ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE ESF (Septembrie 2016- Februarie 2018) Colegiul National Post-ul ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE ESF la Colegiul National “Ienachita Vacarescu”! Participa elevi din șase apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Indragita artista este in centrul unui scandal din cauza unui concert pe care l-a susținut pe 13 martie, la Targu Mureș, eveniment organizat și platit de primaria orașului. De aici a pornit și controversa, caci consilierul local Dan Masca a incercat sa afle cați bani a incasat artista, motivand ca onorariul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…

- Armata rusa a facut recent o adevarata demonstratie de forta cu sistemele sale de aparare antiracheta de ultima generatie, Tor-M2K, în poligonul Telemba din Siberia. Tor-M2K este o modificare a sistemului Tor-M2 pe un sasiu pe roti. Acest sistem antiaerian este capabil sa atace rachete…

- Au muncit ani la rand pentru a obține performante, iar pentru asta au fost rasplatiți. Cei mai buni 29 de elevi, care s-au ales cu locuri de frunte la olimpiadele internaționale, au fost premiați de Guvern la Gala Olimpicilor.

- Noua elevi din satul Prodanesti, raionul Floresti, care ieri s-au intoxicat chiar in gimnaziul in care invata, urmeaza sa fie astazi externati din spital. Copiii au ajuns in atentia medicilor dupa ce au administrat pastile cu efect puternic ale unei colege.

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Trei minori cu varste cuprinse intre 14-17 ani au fost raniti vineri dimineata, pe DN 7, in localitatea sibiana Talmaciu. Copiii au fost loviti de un microbuz, in timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni.

- Opt elevi din Timisoara, care au ajuns in finala unui concurs international organizat de NASA, in cadrul caruia au programat roboti aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale, nu pot participa la competitia din SUA pentru ca nu au banii...

- Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, va participa la funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei, dupa ce magistratii Judecatoriei Chisinau i-au permis acestuia sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova in perioada 13-17 decembrie, desi se afla sub control judiciar, relateaza Unimedia.

- Opt elevi din Timișoara, care au ajuns in finala unui concurs internațional organizat de NASA, in cadrul caruia au programat roboți aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, nu pot participa la competiția din SUA pentru ca nu au banii necesari deplasarii. Cei opt elevi sunt inscriși la Liceul…

- Peste 100 de elevi din șase județe au participat ieri, 9 decembrie 2017, la cea de-a IV-a ediție a concursului de matematica „Mens Sana…”, acesta fiind organizat de catre Colegiul Național „Avram Iancu” din Campeni, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca și de Constantin Raiu, in calitate de finanțator.…

- Prințul Charles va participa la funeraliile Regelui Mihai, care se vor desfașura la Curtea de Argeș. Anunțul a fost facut duminica, la Antena3, de purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu.- in curs de actualizare

- Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate – Bursa Binelui, debuteaza anul acesta cu 140 de proiecte sociale inscrise de catre 101 de organizații nonguvernamentale. Sferturile reprezinta prima etapa a competiției ajunsa anul acesta la cea…

- Incident neobișnuit la o școala. 22 de elevi au ajuns la urgența, dupa ce in clasa s-a pulverizat spray paralizant. Incidentul s-a produs la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți.

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai.

- In 2002 intreaga industrie auto a privit de pe margini cum Porsche lua decizia de a lansa un SUV. In 2009 nemtii au ridicat miza si au venit cu un Cayenne diesel. Acum, la 15 ani de la prima generatie, Porsche Cayenne a venit cu o noutate. Va miza pe solutii mai verzi.

- Anchetatorii au declarat, sambata, ca cei doi, minori la data comiterii crimei, si-au recunoscut faptele, fiind retinuti si dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva. ”A fost un caz greu. O ancheta complicata. Am plecat de la foarte putine elemente, cercetarea la fata locului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va participa la parada organizata de Ziua Nationala a Romaniei, din tribuna. La inceputul saptamanii, el a declarat ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni, invocand niste „probleme“ in Braila.

- Astazi, 28 noiembrie, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Prima tema analizata si aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat o Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- Cea de-a III-a ediție a Galei Proiectelor Europene VET, eveniment consacrat unitaților de invațamant sucevene implicate in proiecte europene pentru educație, formare, tineret și sport, a avut loc joi, 23 noiembrie, in organizarea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava.Elevi și cadre ...

- Iranul are o puternica traditie in acest sport, obtinand sapte medalii olimpice de aur dupa anul 2000, in probele masculine. "Am infiintat Comitetul feminin al Federatiei Iraniene de Haltere si avem sportive talentate. Ele au capacitati inalte, ca barbatii si sper ca, purtand echipament special pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara de Ziua Nationala, precizând ca nu crede în invitatia sefului statului. Întrebat de presa daca va accepta invitatia lansata de presedinte…

- Lantul de magazine cu produse alimentare si non-alimentare Privat vrea sa se extinda cu unitati in franciza in judetele Alba, Bistrita, Hunedoara si Timis. Compania CBA Nord Vest, care are brandul in operare, tinteste o cifra de afaceri de 19 milioane de euro in 2017, in crestere cu circa 10% fata de…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, a atras atenția asupra faptului ca, la ora actuala, pe fondul instabilitații politice de la conducerea ministerului Apararii, exista riscul ca niciun producator roman sa nu poata participa la programul de modernizare a Armatei,…