- Sase elevi adolescenti de la o scoala din Londra au fost internati in spital cu halucinatii puternice, dupa ce o colega mai mare le-a oferit prajituri cu marijuana. Cazul a fost facut public dupa ce profesorii au chemat politia si ambulanta. Tanara care a adus drogurile la scoala se…

- Captura de droguri, dupa un accident in Brașov, in urma caruia o adolescenta a fost ranita. O masina in care se aflau doi tineri a iesit de pe sosea si a lovit un stalp. Agentii au gasit imprastiate in masina mai multe pachete suspecte, ce pareau a fi droguri, potrivit anchetatorilor. Soseaua era libera,…

- Geniali, supradotați, diferiți sau pur și simplu deștepți. Așa sunt caracterizați adesea copiii cu inteligența peste medie. Copiii care ajung sa uimeasca lumea cu abilitațile lor, dar care au prea puține șanse sa se adapteze in sistemul educațional din Romania.

- Specialist in drept si economie, cu expertiza in domeniile pietelor de capital, tehnologiei dreptului international privat si in arbitrajul comercial, Alex Stanescu (34 de ani) a studiat in Spania, Italia, Franta, Marea Britanie si SUA. Ulterior, a muncit timp de sase ani pentru Banca Mondiala, dar…

- In opinia ministrului, meditatiile reprezinta un fenomen extrem de complex, care ar trebui analizat corespunzator si luate anumite masuri. "In legatura cu meditatiile, aici fenomenul este mult mai complex si noi il privim in mod corespunzator. Sigur, nu putem sa invinovatim profesorii, sau numai profesorii.…

- Un roman a fost reținut și apoi amendat cu 2.000 de lire sterline dupa ce a zburat un avion de mici dimensiuni, controlat prin telecomanda, in apropiere de aeroportul Heathrow din Londra, scrie Daily Mail. George Rusu, de 38 de ani, roman stabilit in Marea Britanie și pasionat de aeromodelism, a manevrat…

- Nu mai este niciun secret ca programarea a cucerit toate domeniile de activitate si foarte multi tineri se indreapta catre o cariera in acest domeniu. Datorita acestui trend, din ce in ce mai multe scoli se adapteaza si introduc astfel de cursuri pentru elevi. Impreuna cu cei de la Logiscool…