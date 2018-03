Elevi din mediul rural, învăţăţi de poliştii ieşeni să respecte legile Activitatile au fost interactive, discutiile avand la baza prezentarea unor situatii de risc, atat in familie cat si la scoala sau pe strada. De asemenea, elevilor le-au fost prezentate diferite situatii prin care s-a urmarit inducerea unor comportamente bazate pe respectarea normelor rutiere, pentru a nu deveni victime ale accidentelor rutiere. Copii au fost incurajati sa poarte discutii deschise cu parintii si cu cadrele didactice atunci cand se afla & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul ridicat de saracie din mediul rural si lipsa unor masuri drastice pentru persoanele care incalca legislatia silvica sunt identificate drept principalele cauze care duc la perpetuarea furturilor de lemne din paduri, a precizat joi, in cadrul Sedintei Colegiului Prefectural, adjunctul sefului…

- Ministerul Educatiei Nationale aloca, pentru prima data, in anul universitar 2018 – 2019, 8000 de locuri cu destinație speciala, dintre care: 5.000 de locuri pentru domenii prioritare, 2.000 de locuri pentru absolventii cu diploma de bacalaureat care provin din licee din mediul rural și 1000 de locuri…

- Sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj a fost gazda elevilor din sase clase pregatitoare, respectiv 160 de copii ai Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Zalau, in cadrul programului educational „Scoala Altfel”. Pompierii zalauani au primit in dar cateva…

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu. Focul a izbucnit intr-un spațiu de joaca cu trambuline…

- Ca atare, fundatia Orange va selecta 10 scoli gimnaziale din mediul rural care sa faca parte, in anul scolar 2018-2019, din programul de educatie digitala – Digitaliada. Digitaliada este un program de educatie digitala ce incurajeaza folosirea la clasa a metodelor de lucru interactive si a continutului…

- Ziua de 27 martie are o dubla semnificație pentru romanii care iși iubesc deopotriva țara și teatrul. Pe 27 martie 1918, in Basarabia s-a votat unirea cu Romania, primul act istoric dintr-o „salba a unirilor” pe care le celebram in anul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Carții pentru Copii și Tineret, marcata anual pe 2 aprilie, Secția pentru copii și tineret „Oana-Diana Renea“ a Bibliotecii Județene Vrancea a pregatit o serie de evenimente centrate pe cititori, lectura și carte. Acestea se vor desfașura in perioada…

- Un autocar cu 31 de copii si 6 adulti, care se deplasa pe DJ 153, a derapat si a ajuns in afara soselei, vineri, intre localitatile Reghin si Beica, nefiind victime, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al Judetului...

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii.…

- Trei copii si mama lor, domiciliati in localitatea bistriteana Sasarm, s au intoxicat, duminica seara, cu monoxid de carbon emanat de la soba din casa, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita Nasaud, citate de Agerpres.ro. Din primele informatii, toate cele patru…

- Joi, 15 martie, in sala de sport a Liceului Teoretic “Ioan Buteanu” Somcuta Mare s-a desfasurat etapa finala pe mediul rural la ONSS fotbal baieti I-IV, editia 2018. Au participat echipele care s-au calificat pana in acest moment din etapele zonale, conform calendarului ONSS. Astfel au ajuns fata…

- Activitatile vor incepe din 16 martie, programul stiintific gratuit fiind intitulat „BASF Chemgeneration", acesta fiind destinat elevilor care studiaza Chimia si care doresc sa afle mai multe informatii despre utilizarea acesteia in scopuri ecologice. Programul cuprinde ateliere interactive de chimie…

- Un barbat iși va petrece urmatorii doi ani și jumatate in inchisoare pentru ca nu a respectat legea rutiera. Alți infractori, pe aceeași latura, depistați și sancționați. O femeie a reușit chiar sa accidenteze o minora.

- Un numar de 21 de persoane au fost evacuate sambata de catre pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit…

- Grupul Radacini, cu 25 de ani de istorie in domeniul auto, propune, prin Fundatia Radacini, o poveste frumoasa pentru o mana de adolescenti care doresc sa ajunga liceeni, dar nu au posibilitati materiale. Fundatia Radacini lanseaza programul “Burse de studiu” pentru anul scolar 2018 – 2019, prin care,…

- 7.604 elevi de clasa a VIII-a din judet au participat ieri la prima proba a simularii Evaluarii Nationale, probele desfasurandu-se in 181 de scoli din judet, 58 din mediul urban, iar 123 din mediul rural. Astfel, aproape 95- din totalul de elevi de clasa a VIII-a au participat la aceasta proba, majoritatea…

- Prezenta a fost de aproape 95-, 7 604 elevi fiind prezenti la prima proba a simularii nationale (4 418 in mediul rural si 3 186 in spatiul urban). Au absentat un numar de 424 elevi, din care 348 din mediul rural si 76 elevi din mediul urban. In aproape 50 de unitati scolare nu a fost inregistrat niciun…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat autorizațiile de construire in vederea reabilitarii și modernizarii a doua unitați de invațamant primar din comuna clujeana Recea Cristur, respectiv școala din satul Ciubancuța și cea din centrul de comuna. Edificate in urma cu aproximativ…

- Se lanseaza platforma www.together4edu.ro, ce pune in legatura directa companiile sau persoanele care doresc sa doneze calculatoare si alte obiecte IT, cu scoli din mediul rural, interesate sa intre in lumea digitala. „Together" este un proiect dezvoltat de Asociatia „Freedom Smile", cu o finantare…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au intervenit astazi in localitatea Cobadin pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de tratamnent medical. Potrivit purtatorului de cuvant al ISu Dobrogea, Anca Chirita, este vorba despre un copil de…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii.Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL…

- Au fost stabilite rezultatele finale ale etapei judetene Alba a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura”, desfasurate sambata, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Peste 100 de elevi din clasele V-VIII, din unitati scolare din mediul rural, si-au testat…

- Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita și ambasador in cadrul Comitetului Regiunilor pe tema schimbarilor climatice și mediu a atras atenția asupra grupului format din populația din mediul rural care se confrunta cu dificultați in ceea ce privește eficiența energetica. La intalnirea…

- Dupa cazul cutremurator al Anastasiei Cicati, actrita care a jucat in las Fierbinti, o noua tragedie loveste Moldova. O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie, in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18 și 20…

- În fiecare iarna, când temperaturile scad sub zero grade și ni se face pielea de gaina la gândul ca trebuie sa luam cea mai groasa haina pe care o avem și sa înfruntam gerul de afara. Iar seara, când ajungem acasa, zgribuliți și resimțind frigul pâna în oase,…

- Numarul afectiunilor respiratorii a continuat sa creasca in saptamana 5-11 februarie 2018, fiind diagnosticate cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare 1125 de persoane din Dambovita, din care 37 internate, iar alte 25 de persoane cu pneumonie au fost spitalizate, din totalul de 168 de cazuri…

- F. T. In contextul in care criza de politisti este resimtita la nivel national, in mod deosebit in mediul rural, reprezentantii MAI au considerat necesar sa precizeze, printr-un comunicat de presa, ce inseamna activitatea oamenilor legii, cat dureaza ea si alte aspecte de natura sa-i linisteasca pe…

- Politia Romana anunta ca se cauta solutii mai bune pentru asigurarea continuitatii serviciului politienesc, mentionand ca in mediul rural a fost propusa constituirea de patrule cu politisti din cadrul mai multor posturi si sectii.

- “Ne-am fi dorit sa organizam semifinalele si finalele in municipiu, dar salile de sport unde s-a fi putut desfasura aceste partide sunt ocupate duminica”, a afirmat Leontin Moga, secretarul AJF Salaj. Cea de-a XIX-a editie a “Cupei AJF” se incheie la finalul acestei saptamani, duminica fiind programate…

- • Pompierii buzoieni au reusit sa salveze bunuri in valoare de peste 7.000.000 lei Avalansa de interventii ale lucratorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent, mare parte dintre ele in mediul rural. Cu toate…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian. "Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.…

- In acest sens, persoanele, care detin carti ce nu le mai sunt necesare, sunt rugate sa le doneze pentru a fi oferite micutilor mai putin norocosi. Cei care vor sa se alature initiativei sunt rugati sa se adrese administratorilor grupului "IASI", care va vor oferi mai multe detalii in legatura cu aceasta…

- Asociația GAL Someș-Nadaș a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pe doua masuri dedicate afacerilor din mediul rural - Masura M5.6A – Investiții in active fizice non-agricole și Masura M6.2A – Investiții in active fizice agricole. Cei interesați de a-și deschide o afacere in mediul rural, fie…

- In contextul in care la eveniment a participat atat noul ministru ales al Educatiei, cat si consilierul de stat pentru Educatie de la Adminsitratia Prezidentiala, reprezentanti ai tuturor organismelor care reglementeaza functionarea invatamantului superior, dar si ai Departamentului de Stat pentru Situatii…

- Asociația Grupul de Acțiune Locala “Campia Burnazului”, cu sediul in comuna Peretu, a lansat primul apel de selecție de proiecte aferente anului 2018. Apelul de proiecte este pe Masura M2/2B – Facilitarea reintineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Campia Burnazului”, cei…

- Peste 470 de copii și adolescenți din gimnaziile „Alexei Mateevici” din localitatea Rauțel, raionul Falești și „Valentin Mereniuc” localitatea Bilicenii Vechi, Sangerei au fost instruiți in domeniul siguranței rutiere pe timp de iarna.

- Marti dupa-amiaza, un incendiu puterni a izbucnit intr-o garsoniera din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Din cauza fumului gros, 35 de persoane, intre care 20 de copii, au fost evacuate. Pentru ca aveau simptomele unor intoxicari, sase copii si patru femei au fost dusi la spital. La fața locului…

- Marti dupa-amiaza, un incendiu puterni a izbucnit intr-o garsoniera din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Din cauza fumului gros, 35 de persoane, intre care 20 de copii, au fost evacuate. Pentru ca aveau simptomele unor intoxicari, sase copii si patru femei au fost dusi la spital. La fața locului…

- Peste 500 de incendii s-au produs anul trecut in judetul Arges, mai putin de o treime fiind inregistrate in mediul urban, potrivit bilantului activitatii pe anul 2017 prezentat, marti, de seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, locotenent-colonelul Bogdan Olar. "In…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la scoala din localitatea Magheresti (judetul Gorj), 17 copii care se aflau la cursuri in momentul respectiv fiind evacuati. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe autospeciale, potrivit NEWS.ROUn incendiu a izbucnit, luni, la la scoala din…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Țifești, care fac parte din grupul ținta Erasmus +, in cadrul proiectului european cu titlul “Social Inclusion By Volunteer And Entrepreneur Activities”, insoțiți de profesorii Aura Robescu și Ramona Giana, au mers in vizita la Ferma Nr. 1 Batinești, unde au aflat informații…

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului de raspuns…

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului…

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Circa 106,4 mii de cetațeni ai Republicii Moldova poarta numele de Ion, iar alți 27,4 mii poarta numele e Ivan, potrivit datelor Recensamantului din 2014, publicat de Biroul Național de Statistica.

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv…

- • Biserica Penticostala a continuat si in ianuarie 2018 campania caritabila inceputa in ultima luna a anului trecut • ieri, la CJ, au primit daruri peste 400 de copii aflati in situatii materiale precare • la actiunile de la inceputul anului s-a implicat si un grup de voluntari elvetieni • Ultima luna…