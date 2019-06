F.T. Marți, 11 iunie a.c., intre orele 11 și 12:30, reprezentanți ai poliției prahovene au derulat o activitate de informare a elevilor din clasa I a Școlii Gimnziale ,, Mihai Viteazul” Boldești – Scaeni, in cadrul programului ,, Școala siguranței TEDI”. La activitate au participat 21 de elevi, dintr-o clasa ce a fost aleasa de compania MASPEX ROMANIA pentru implicarea deosebita in realizarea activitaților specifice programului. In cadrul informarii, s-a realizat și o scurta trecere in revista a temelor prezentate anterior, punandu-se accent pe siguranța copiilor in unitațile de invațamant, in…