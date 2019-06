Stiri pe aceeasi tema

- Experimentul mesei calde la școala inițiat de guvern a eșuat doi ani la rand in Timiș – la Liceul Pedagogic și la Peciu Nou. Al treilea an a fost anul reușitei – peste 300 de elevi au primit astazi prima lor masa calda la școala. Programul va continua... The post Masa calda pentru peste 300 de elevi…

- 25 de elevi care frecventeaza cursurile unor scoli de pe raza municipiului Galati au fost „vizitati” la propriile locuinte de politistii locali. Oamenii legii au raspuns astfel la solicitarea unitatilor de invatamant, in conditiile in care respectivii minori inregistrau un numar important de absente.

- 20 de elevi si 13 cadre didactice din Mare Britanie, Portugalia, Spania, Slovacia si Bulgaria s-au aflat timp de patru zile la Vaslui, in cadrul unui proiect interscolar desfasurat impreuna cu Scoala ”Stefan cel Mare” si municipiu.

- Peste 400 de copii de la Liceul Tehnogic "Liviu Rebreanu" din Hida vor primi un pachet alimentar sau o masa calda in fiecare zi de scoala, in cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar. Primele alimente au fost livrate copiilor inca de la inceputul acestei saptamani, programul urmand…

- Bataie ca intr-un ring de lupte intre doi elevi de clasa a VII-a, de la școala din satul Argel, comuna Moldovița, scenele revoltatoare petrecandu-se sub ochii colegilor care au filmat distrati intreaga scena.Incidentul ar fi avut loc intr-o sala de clasa, in urma cu doua saptamani, intr-o pauza ...

- Peste 2.900 de cereri au fost introduse in baza de date dupa prima etapa de inscrieri la scoala, la nivelul judetului Buzau. Toate solicitarile au fost validate iar vineri parintii vor afla rezultatele repartizarilor din prima etapa. Cateva scoli au cerut suplimentarea locurilor.

- Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, incendiul s-a manifestat la un panou electric. Trei autospeciale de pompieri au fost trimise imediat la fața locului. ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența a ajuns primul la locul solicitarii,…