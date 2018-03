Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul programului internațional „Școlile – Ambasadori ai Parlamentului european ”, elevii si profesorii au participat la activitatea „Istoria romanilor in context european – Itinerarul Unirii in Transilvania ”, eveniment organizat și coordonat de prof. ec. Simona-Violeta Ardelean,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de sef centru, gradul II, la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Ramnicu Sarat, sef centru,…

- Peste 500 de elevii brașoveni vor participa la cursuri de științe exacte predate prin metode inedite. Incepand din aceasta luna, Brasovul va avea 20 de „profesori altfel” formati de Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), cu sprijinul Carmeuse. Primii ”profesori altfel” din Brașov și-au…

- In perioada 12 februarie 2018 – 9 martie 2018, elevii clasei a II a A și a III a de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa ”Alba Iulia, sub indrumarea invațatoarelor Ioana Maria Țara și Ana Maria Rusca au derulat proiectul educativ ”Marțișoare din suflet”, parteneriat in scop umanitar cu Caminul pentru…

- Peste 4.000 de elevi de clasa a opta din județ au susținut simularea evaluarii naționale cu subiecte elaborate de Centrul de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației. Salile au fost supravegheate video și s-au aplicat aceleași reguli ca la examenul propriu-zis. Luni și marți, elevii de…

- In biblioteca Colegiului Tehnic „Ion Mincu” s-a desfașurat, luni, o activitate de prevenire, in cadrul proiectului „Ei mi-am ales viitorul. Tu?”. Alaturi de elevi s-au aflat comisarul de poliție Monica Manolache de la Compartimentul Analiza și Prevenire a Criminalitații și comisarul șef Razvan Candrea…

- Batranii cazati la caminul pentru persoane varstnice din Galati au avut astazi parte de o surpriza placuta. 15 copii asistati de fundatia ”Familia” au pus in scena o mica reprezentatie.

- Caminul cultural existent, in fapt sala festiva a școlii gimnaziale, și-a pierdut scena, care a fost transformata in sala de clasa. The post Camin cultural de peste 700 de metri patrați, intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” din Focsani si cea mai mare fabrica de confectii din Focsani, SC Pandora Prod SRL, au semnat un contract de parteneriat pentru formarea profesionala a elevilor din invatamantul dual.

- In perioada urmatoare, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Campionii Romaniei au fost in mijlocul elevilor de la Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia Mediului. Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Arad a continuat acțiunile din cadrul programului lansat de catre Ministerul Tineretului și Sportului intitulat "Campionii Romaniei in școala, liceu…

- Municipalitatea ieseana a emis o serie de autorizatii de construire in luna februarie menite sa schimbe fata orasului. Este vorba despre proiecte importante ce apartin mai multor dezvoltatori. Cel mai spectaculos apartine societatii Into Energy SRL. Pe o suprafata de 2.000 metri patrati, va fi construit…

- Cantecul și jocul il au pe Dumnezeu acolo... și sufletul omului! Și uite ca AȘA ESTE: Școala Populara de Arte și Meserii ,,Ilie Micu” Sibiu, organizeaza in data de 7 martie 2018, incepand cu ora 10.15, la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 20, spectacolul artistic: ,,…

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj a lansat faza judeteana a concursului „Mesajul meu antidrog", editia a XV-a. Concursul se va derula pana in luna mai. „Pot altfel!" este motto-ul competiți...

- Azi, 20 februarie, la Colegiul Tehnic „Unio-Traian Vuia” a avut loc o intalnire intre elevii liceului si reprezentantii structurilor MAI implicate in mentinerea ordinii publice, respectiv Politia, Politia de frontiera, Jandarmeria, Centrul antidrog, Centrul zonal Oradea impotriva traficului de persoane…

- A fost stabilita contributia lunara de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Centrele de la Cervenia si Furculesti in Social / In sedinta ordinara a Consiliului Judetean de joi, 15 februarie, consilierii judeteni au votat, in unanimitate, Proiectul de hotarare privind aprobarea costului…

- Prima editie a Concertului caritabil „Franturi de zambete” a avut loc sambata, 17 februarie, la Galati. Evenimentul s-a desfasurat cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, in sala „Aula Magna” a Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie din cadrul Universitatii…

- Miercuri 21 februarie 2018, intre orele 14.00 – 16.30, Școala Populara de Arte și Meserii ,,Ilie Micu” Sibiu, va invita la spectacolul artistic ,,Azi e Dragobetele”, un eveniment ce ne cheama in mijlocul TRADIȚIILOR AUTENTICE! Read More...

- Ministerul Apararii Naționale a lansat o oferta educaționala greu de refuzat pentru tinerii care doresc sa imbrace haina militara. Centrul militar județean Bacau a inceput deja perioada de inscriere pentru anul de invațamant 2018 – 2019. Recrutari se fac deopotriva in randul baieților și fetelor care…

- Elevii de clasa a XII-a din Ialomița susțin astazi proba orala la Limba și Literatura Romana a examenului de Bacalaureat. O eleva aflata in Centrul de Evaluare deschis la Liceul de Arte «Ionel Perlea» a fost testata in cabinetul medical al unitații de invațamant, fiind suspecta de rujeola. Tanara va…

- Astfel, pe langa posibilitatea platilor la Centrul de Informatii pentru Cetateni si la centrele de cartier (Nicolina, Tatarasi, Alexandru cel Bun, Pacurari si Frumoasa), iesenii isi pot achita taxele si impozitele online, accesand pe internet platforma www.ghiseul.ro sau eTax (site-ul pentru plata taxelor…

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” s-a alaturat joi, 1 februarie, evenimentului global “Ziua Internationala a Cititului Impreuna” (ZICI), printr-o activitate inedita – “Ce ZICI? Citim impreuna?” – al carei obiectiv a fost promovarea lecturii in randul elevilor, sensibilizarea acestora in legatura…

- Scoala Populara de Arta din Targu Jiu va organiza, pe parcursul lunii februarie, Salonul de Iarna al Artelor, in cadrul caruia vor avea loc spectacole si expozitii in diferite localitati din judet. Salonul de Iarna al Artelor se va...

- Sambata, 27 ianuarie, a avut loc primul eveniment din acest an de tip discoteca antidrog pentru elevii de gimnaziu, in cadrul Programului Educational Loga Dance School. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog sunt institutii partenere…

- La inceputul lunii februarie, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad reia un proiect destinat seniorilor aradeni. Principalii beneficiari vor fi cei internați la Centrul de ingrijire pentru persoane varstnice de pe Calea Bodrogului, carora li se va oferi posibilitatea de a urma cursuri gratuite…

- Astazi, de la ora 11, beneficiarii proiectului sunt elevii de la Scoala Gimnaziala „Gh. Marzescu", iar luni, tot de la ora 11, elevii clasei a IX-a de la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi vor invata despre prim ajutor si situatii de urgente. Elevii vor invata sa inteleaga vulnerabilitatile…

- Etajul al doilea al cladirii Colegiului Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” de pe Bulevardul Dragalina a intrat de curand in proces de reabilitare, orele de curs fiind incurcate de acest lucru. Pentru o perioada, mai multe clase au facut cursuri „pe schimburi”, venind dupa-amiaza la școala. Situația…

- Viceprimarul Cristian Ganea a anuntat ca se poarta discutii cu transportatorii privati pentru a fi amenajata o statie in Bariera Bucuresti, (zona de sud a Ploiestiului) pentru a putea permite coborarea elevilor care vin localitatile invecinate pentru a merge la cursuri la liceele din zona, Liceul Tehnic…

- Anul 2018 a inceput cu vești bune pentru elevii din ciclul primar, care invața la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia. Micuții pot servi masa de pranz, in regim de catering, in incinta școlii, incepand cu 15 ianuarie 2018, intr-o sala nou amenajata și dotata conform ultimelor reglementari. Lucrarile…

- In prima zi de scoala din 2018 elevii Scolii Gimnaziale Craciunelu de Jos l-au omagiat pe poetul simbol al literaturii romane, Mihai Eminescu si, in acelasi timp au sarbatorit ”Ziua Culturii Nationale’’. Evenimentul intitulat ,,Mihai Eminescu,poetul sufletului meu’’, initiat si coordonat de director,prof.Emilia…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta protesteaza in aceasta dimineata, nemultumiti de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar.Acestia afiseaza pancarte pe care au expus mesaje prin…

- Luni, 15 ianuarie 2017, profesorii de la Colegiul Tehnic de Marina Constanta, elevii si parintii vor protesta din cauza ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar.Citeste si: S a aprobat infiintarea Liceului Militar de Marina Constanta. Ce spune…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta sunt suparati de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar. "Colectivul de elevi si cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan…

- Primul eveniment la care vor participa reprezentantii editurii si ai revistei va avea loc sambata, pe 13 ianuarie, de la ora 11.30, la Centrul „Mihai Eminescu" Barlad. Cu aceasta ocazie, Simona Modreanu si Livia Iacob vor prezenta colectia „Eminesciana" din care fac parte volumele „Arc poetic transatlantic:…

- Evenimentul va avea loc luni, pe 15 ianuarie, de la ora 10.00, la sediul Centrul pentru persoane varstnice - Directia de Asistenta Comunitara Iasi, din Aleea Rozelor nr. 20. Evenimentul este organizat impreuna cu Asociatia „AFECT", Caminul pentru persoane varstnice „Sfintii Imparati Constantin si Elena"…

- O jiletca a lui Petru cel Mare, rochii ale imparatesei Ecaterina a II-a si ale ultimei tarine Alexandra, ucise de bolsevici, pot fi admirate la Sankt Petersburg, in cadrul unei expozitii permanente care prezinta publicului sute de costume de epoca pastrate in colectia Muzeului Ermitaj, informeaza AFP.…

- Sarbatoarea Craciunului a prilejuit desfașurarea unei vizite speciale, pe care elevi de la Școala Gimnaziala nr.1 Gherla a facut-o la Centrul de zi “Micul Prinț”, instituție aflata in subordinea DGASPC Cluj și condusa de Laura Samartean. Elevii, insoțiți de diriginta clasei, au avut prilejul de a face…

- Cu gandul la cei nevoiași, singuri și bolnavi, in data de 19 decembrie 2017, un grup de elevi insoțiți de doamnele profesoare: Tomai Viorica , Zota Lavinia, Heinrich Maria Kinga, Miclea Ramona Carla și Coșarca Elena s-au deplasat la Centrul de ingrijire si Asistenta Sociala “Alexandru”, unde au colindat…

- Anul viitor, doua cabinete subventionate, unul pentru elevii din clasele primare si gimnaziale, iar altul pentru liceeni, vor fi deschise la Scoala Gimnaziala nr. 19 si la Colegiul Tehnic „Transilvania”. Accesul se va face gratuit , pe baza carnetului de elev. Cabinetul stomatologic…

- Surpriza de neuitat, in ajunul Craciunului, pentru batranii de la Caminul pentru persoane varstnice „Alexandru Marghiloman” din Buzau. Doi cunoscuti bucatari vor gati o masa calda, cu preparate de sezon, iar tineri talentati de la Dance Music Experience, agentia de impresariat artistic condusa de buzoianul…

- Elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnaziala „Jean Bart", initiatorii proiectului "Copil ca mine ești și tu!", impreuna cu parintii acestora, și sub indrumarea prof. Adriana Huianu, au adus zambetul pe buze copiilor din Centrul de Zi "Sf. Vineri".Saptamana trecuta, ...

- Colegiul National „Ferdinand I” a participat, pentru al patrulea an consecutiv, la proiectul european „Christmas Tree Decoration Exchange”, organizat de Centrul „Europe Direct” Wrexham, Tara Galilor. Proiectul invita elevii sa confectioneze decoratiuni de Craciun, care sunt apoi trimise la școlile partenere…

- In cadrul simpozionului „Repere ale patrimoniului cultural romanesc din judetele Covasna si Harghita” care a avut loc la sfarșitul lunii noiembrie, in cadrul manifestarilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a Romanie, de Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Institutia…

- Luna decembrie inseamna GENEROZITATE la Colegiul Tehnic C.F. “Unirea”! Elevii și profesorii școlii noastre organizeaza, inca de la inceputul lunii, o serie de activitați dedicate spiritului de generozitate pe care toți ar trebui sa-l descoperim mai ales in aceasta perioada deosebita a anului. Astfel,…

- Romanii l-au petrecut in numar foarte mare pe fostul suveran pe ultimul sau drum, in ziua marii despartiri a Regelui Mihai de Capitala Romaniei. Aplaudand, ovationand si aruncand flori in calea afetului de tun care a transportat sicriul Regelui Mihai de la Palatul Regal pana la Patriarhie, unde in scurta…

- Elevii și profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un eveniment cultural de binefacere, gazduit de sala cinematografului Modern, de la orele 18.00.Pe langa concertul cu specific de Craciun, evenimentul cuprinde și o expoziție cu ...

- Sapte elevi ai Colegiului National Tudor Vianu, din clasa a X-a, au reusit sa ajunga in etapa finala a competitiei internationale de informatica Zero Robotics, care se adreseaza elevilor de liceu din America de Nord, Europa si Australia. Scopul concursului, organizat anual de NASA in colaborare…

- Colaborarea institutiilor de invațamant cu alte institutii ― educationale sau culturale―, ori cu diverse firme care sprijina activitati scolare, reprezinta o suma de beneficii pentru elevi, cadre didactice, toti cei implicati in astfel de colaborari. O astfel de activitate a avut loc la Centrul de Documentare…