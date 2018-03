Stiri pe aceeasi tema

79 de milioane de reclame din reteaua Google au fost blocate pentru ca au incercat sa trimita oamenii catre pagini infectate cu malware, fiind vorba de 400.000 de astfel de site-uri. Au fost eliminate si 66 de milioane de reclame de tipul „trick-to-click". Sursa: Mediafax

Desfasurarea de forte este una masiva, in conditiile in care in acest moment arde intregul acoperis al pietei. Vom reveni cu imagini si amanunte.

Pe 9 martie, la finalul celei de-a doua zi de inscriere in invațamantul primar, Ministerul Educației Naționale anunța ca in total, in toata țara, s-au depus 31.601 cereri de inscriere, cele mai multe fiind inregistrate in județul Cluj – 1.354. In Arad, in primele doua zile, s-au inregistrat 742 de

Pana acum nu s-a anuntat oficial un spin-off despre viata tanarului sau adolescentului Luke Skywalker, iar unii sustin ca nici nu ar fi perioada cea mai ofertanta din viata personajului pentru un film derivat. Initial, Mark Hamill a spus ca i-ar placea ca Sebastian Stan sa joace rolul lui Luke Skywalker,

„Au fost doua reprize total diferite. In prima noi am condus jocul, am avut si cateva ocazii de gol, am marcat si ne-am distantat pe tabela. Insa, in partea a doua trebuie sa recunosc ca am fost dominati de echipa gazda. Pe fondul acestei dominari am facut greseli individuale. Am luat primul gol

Iata, in continuare, poziția clubului UTA, ceruta de noi in cursul zilei de ieri: "Am luat la cunoștința și ințelegem decizia suporterilor, cu mențiunea ca noi consideram, in continuare SCU un pilon important al proiectului UTA. Asta, cu toate ca am luat o decizie cu care SCU nu este de

Pentru a marca incheierea relatiei, actorul a decis sa scoata la vanzare tot ceea ce ii reaminteste de fosta sotie, un lot de 227 de piese, printre care se numara ceasuri, filme, lucrari de arta, piese de mobilier, aproape 20 de chitare, un Mercedes S500 (din 2001), doua motociclete si chiar o piesa

Acest eveniment s-a dorit a fi un preambul la Maratonul de Inot „24AquaMasters", editia a VII-a, concurs in care se are in vedere parcurgerea unei distanțe cumulate cat mai mari de catre membrii unei echipe, timp de 24 de ore.

Martie a inceput cu peripeții pentru unii turisti de pe Muntele Mic. Fie ca a fost insa vorba de turiști rataciți, fie de accicdentați, salvatorii montani s-au comportat exemplar, iar rezultatele au fost pe masura. „In cursul zilei de azi, salvamontiștii au fost solicitați pentru a interveni

SC Oglinda SA angajeaza 2 persoane talentate la desen, pentru atelierul creatie, salariul atractiv. Informatii tel.: 0744772338

Potrivit reprezentantului asociației, targurile de animale și pasari nu vor mai avea loc in prima duminica a fiecarei luni. Incepand cu luna martie 2018, targurile se vor desfașura in cea de-a treia duminica. Astfel, urmatorul targ va avea loc pe 18 martie. Locația acestora ramane neschimbata,

Din pacate, pentru unii dintre ei, zapada le-a cauzat și distrugeri. In dimineața de vineri, dupa inca o noapte cu ninsori, o buna parte dintre corturile comercianților de pe Bulevardul Revoluției au fost distruse de zapada. Structura ușoara a corturilor a cedat in cursul nopții sub greutatea omatului,

Hotel ibis Styles Arad angajeaza personal pentru urmatoarele funcții: – economist ( contabilitate primara si resurse umane) – spalator vase – ajutor bucatar – bucatar – femeie de servici – camerista și recepționer.

Incepand cu data de 23 februarie și pana pe 11 martie puteți vizita, in cadrul Atrium Mall, Targul de Marțișor care deschide sezonul de primavara. Zeci de expozanți regionali și din toata țara vor expune marțișoare lucrate manual dupa tipare tradiționale, dar și reinterpretari moderne ale

Asta pentru ca, la noi, a devenit aproape un obicei ca iluminatul public sa fie aprins ziua. Si nu din vina Primariei Resita, care are doar becurile. Curentul e de la Enel. Joi, 22 februarie, spre exemplu, desi s-a ajuns la orele amiezii, becurile Primariei, alimentate cu spor de cei de la

Tabloul a fost completat de Gelu Ardeleanu, administratorul Transport Urban Resita, care a vorbit despre inceputurile societatii si despre greutatile cu care s-a reusit contractarea unui imprumut bancar, garantat de municipalitate: „Am luat foarte greu bani, nu puteam sa luam o suma mult

Hotel NH Timisoara angajeaza cameriste Beneficii:- al 13-lea+al 14 lea salariu – asigurare medicala privata gratuita – mediu de lucru tanar si profesionist – bonuri de masa Pentru contact: 0728777258, g.holznagel@nh-hotels.com

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 – 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor

In curand sarbatorim 23 ani de activitate, nu multe școli de șoferi se pot lauda cu aceasta placuta experiența, va mulțumim. Pe aceasta cale dorim sa aducem aprecierea noastra tuturor deoarece pentru noi : Clientul este cea mai importanta persoana din afacerea noastra Va multumim

„In urma celor constatate, jandarmii caraseni au procedat la intocmirea actelor de constatare sub aspectul savarșirii unor fapte de natura penala asimilate infracțiunii de contrabanda", ne asigura oamenii legii, care au confiscat intreaga cantitate de tigarete, urmand ca organele abilitate

Polițiștii de la Rutiera au organizat, din nou, joi dimineața, o acțiune comuna cu cei de la RAR, de aceasta data la intrarea in Timișoara dinspre Șag. Nu au trebuit sa aștepte mult, pentru ca, la un moment dat, inspre ei a venit un taximetrist privat care conducea o mașina atat de defecta

Meciul pentru locul doi nu s-a mai disputat din cauza timpului nefavorabil, jucatorii mutandu-se in jurul unui ceaun pentru … repriza a treia. „Multumesc echipelor pentru participare. Imi doresc ca acest triunghiular sa devina unul de traditie" – a spus organizatorul Cristian

Potrivit sondajului de opinie, 42% dintre cetatenii americani sunt de acord cu politicile lui Donald Trump, cu 10% mai mult fața de luna decembrie a anului trecut și pentru prima data in ultimele cinci luni cand rata de popularitate a președintelui SUA depașește pragul de 40%. In schimb, 50%

Elevele profesorului Dorin Varsandan au obtinut astfel a cincea victorie cu scorul de 3-0 din cele sapte partide sustinute pana acum in seria vestica a Campionatului National de volei – cadete.

Este vorba despre un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea Tisa Noua. Acesta conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiu, iar in urma testarii cu aparatul alcoolotest a rezultat o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Conform procedurii, s-a dispus

Una dintre cele doua echipe care au incurcat, in toamna, liderul Ligii a 4-a, Crisul Chisineu Cris, ocupa locul 9, cu 20 de puncte. „Vom face o figura și mai frumoasa decat in primavara și asta pentru ca i-am simțit foarte motivați pe baieți. Unii dintre ei chiar puteau pleca la mai bine,

„Aveam nevoie de ajutor, mai ales ca in lot avem destui fotbaliști tineri și – probabil – vor mai veni și alții și e nevoie de mana de lucru", spune Cristian Sculici, antrenorul vicecampioanei de toamna in fotbalul judetean.

Competitia este organizata de CSM Oradea si are categoria 1 in calendarul FR Tenis. Turneul se adreseaza concurentilor de la categoriile de varsta 10, 12, 14, 16, 18 ani si seniori, feminin si masculin.

Potrivit primelor informații, se pare ca autoturismul Audi circula dinspre Oradea, iar VW din direcția opusa. In urma impactului violent dintre cele doua autovehicule, o pasagera din Audi a avut nevoie de ingrijiri medicale și a fost transportata la spital. Chiar daca cele doua autoturisme

„In momentul in care au ajuns echipajele, incendiul se manifesta cu flacara la una din cele doua incaperi, hol și acoperiș. Exista riscul extinderii acestuia la anexele vecine și la cateva clai de fan, aflate in apropiere", ne informeaza cei de la ISU Semenic. Focul ar fi izbucnit de la fragmentele

Intrecerea se reia in 3 februarie, cand nadlacanele evolueaza pe ternul echipei Alpha Oradea.

Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism BMW nu s-a asigurat la traversarea intersecției spre Piața Unirii și a acroșat un tramvai Siemens. In urma impactului nu au fost persoane ranite, insa autoturismul și tramvaiul au fost avariate. Pana la deblocarea intersecției,

Si Boakai va fi in aceeasi situatie, cu specificatia ca acesta – oricum – avea nevoie de acte sa revina in Romania. „Desi nu-i lege, nu vrem sa avem discutii, va trebui sa renuntam la strainii din lot" – spun cei de la UTA.

Astfel, in continuare, taxa de intrare in fiecare secție a Muzeului va fi de doi lei pentru adulți, respectiv un leu pentru preșcolari, elevi, studenți și pensionari, iar taxele de ghidaj vor fi de 10 lei (ghidaj general), 20 lei (ghidaj special sau tematic), respectiv 50 de lei (vizitare expoziții

O familie din Timiș a ramas fara bucatarie, la inceput de an. Aceasta a luat foc, spun pompierii, cel mai probabil din cauza amplasarii unor substanțe și obiecte combustibile langa sistemele de incalzire. ISU Timiș a intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma, un ofițer și 11 subofițeri

Potrivit IPJ Alba, accidentul a avut loc din cauza unui șofer care s-a angajat in efectuarea unei depașiri neregulamentare. „Un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o depașire intr-o zona unde aceasta manevra este interzisa, imprejurare in

Potrivit medicului Lavinia Lance – sef sectie „In zilele de 24 si 25 decembrie au fost in jur de 100 de pacienti la 24 de ore, predominante fiind cazurile de intoxicatii cu alcool. In cea de-a doua zi de Craciun, respectiv in 26 decembrie numarul acestora a crescut, pacientii cu probleme

Din primele informații furnizate de ISU Timiș, in primul accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau doar șoferii. In urma impactului dintre cele doua mașini o șoferița a intrat in stare de șoc. La doar doua minute de la acest accident, la circa 300 de metri, un barbat de

In jur de 400 de cadre universitare au fost evaluate in urma sondajului periodic efectuat de Universitatea Politehnica Timisoara in randul

- Play-maker-ul oradean se antreneaza alaturi de coechipierii sai si este apt de joc pentru partida de sambata, cu Timba Timisoara. Cel de-al doilea jucator accidentat al echipei noastre, internationalul Bogdan Nicolescu, continua sa fie indisponibil. El se confrunta cu o problema in zona abdomenului.…

- Barbatul in varsta de 65 de ani era angajat al unei firme de paza și asigura securitatea la agenția Enel de pe strada Sulina. Miercuri dimineața, in momentul in care colegul sau a ajuns la serviciu pentru a schimba tura, paznicul a fost gasit spanzurat, in baia societații comerciale. Cel care…