Eleve arestate pentru că ar fi plănuit uciderea a zece colegi de şcoală “Doua eleve au fost arestate la Scoala Intermediara Avon Park, dupa ce un profesor a alertat politia in legatura cu un posibil plan de a face rau altora”, a confirmat intr-un comunicat boardul scolii din comitatul Highlands. Adolescentele au fost arestate miercuri la scoala Avon Park, sub acuzatia de conspiratie in vederea comiterii unor crime si a sechestrarii de persoane, scrie Agerpres. Potrivit declaratiilor profesorului in cauza, dupa ce a vazut ca cele doua fete se comportau ”intr-un mod isteric”, a descoperit un dosar cu coli scrise de mana de minore, in care erau facute adnotari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

