Elevă umilită de colegii de clasă VIDEO O eleva a fost umilita in clasa de un coleg, dar nimeni nu a miscat vreun deget. Imaginile sunt greu de privit, dar si mai greu de inteles, odata ce aflati ca eleva este incadrata deja la consiliere psihologica pentru un episod mai vechi, lucru evident stiut de colegii sai. In imagini se vede cum eleva este pusa de baiat sa-i stearga incaltamintea, iar ea se conformeaza umil, in rasetele colegilor. Ca umilinta sa fie si mai mare, baiatul ii pune piciorul in poala, murdarindu-i hainele. Cazul este anchetat acum de conducerea scolii. Vezi si: Elev batut in curtea liceului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei. Se pare ca tanara se certase cu barbatul si nu voia sa se mai impace cu el. In dupa-amiaza de marti, avea programare la coafor sa-si aranjeze parul. Cei doi erau concubini si au un copil minor. Femeia se afla in coafor cand s-a intamplat incidentul,…

- O eleva de la un liceu din Baia Mare este umilita de unul dintre colegii de clasa. Baiatul o pune pe fata sa-i faca masaj la talpa piciorului, asta in timp ce restul colegilor raman indiferenti. Intreaga scena a fost filmata si postata pe retelele de socializare. Internautii s-au aratat revoltati de…

- Politistii buzoieni au demarat ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega in microbuzul școlar. In loc sa-i ofere ajutor fetei, ceilalți colegi au filmat cele intamplate și au tratat incidentul cu nepasare.

- O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca.

- O eleva de clasa a VII-a, a scolii din Dranovatu, arondata Scolii Gimnaziale Ganeasa, a fost agresata, miercuri, de un muncitor al firmei care efectua lucrari de alimentare cu apa. Cea care a sesizat Politia, depunand plangere, a fost bunica ...

- Caz șocant la Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Chisinau. O eleva din clasa a VII-a a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de colegii de clasa pentru faptul ca este de etnie roma

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei copii internati, dupa ce educatoarea lor fost internata in spital cu aceeasi boala. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Politistii din Iasi se confrunta cu o situatie fara precedent, dupa ce in urma cu trei zile o fata de 16 ani i-a alertat ca a fost violata de un indivit in scara unui bloc. Politistii au pus fata fata in fata cu probele adunate si au descoperit ceva socant: fata a mintit.

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Poliția a declanșat o ancheta in cazul fetiței de un an și jumatate din Stana care a murit azi, 11 ianuarie, la Spitalul Județean Satu Mare. Potrivit procedurilor, oamenii legii au deschis o ancheta penala in acest caz. Mai multe detalii despre acest caz citiți aici: https://www.satmareanul.net/2018/01/11/un-nou-scandal-la-spitalul-judetean-un-copil-a-decedat

- Cazul politistului pedofil care si-a batut joc de doi copii intr-un lift din Drumul Taberei a lasat perplexa o tara intreaga. Abia astazi s-a aflat ca monstrul cu chip de om era si angajat al politiei. Politistul blogger, Marian Godina s-a implicat si el in acest caz, iar la putin timp dupa prinderea…

- Reprezentantii Politiei Judetene Bistrita-Nasaud au anuntat ca s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si au identificat persoanele care apar in inregistrarea pe care au primit-o de la autoritatile din Constanta.

- O eleva de clasa a X-a a fost luata cu ambulanța, luni, de la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Focșani. Asistenta medicala a liceului a chemat salvarea, dupa ce fata s-a prezentat la cabinetul școlar, acuzand dureri și amorțeala la nivelul unui picior. Ea a povestit ca in timp ce se indrepta spre școala…

- Toți cei 10 suspecți reținuți sunt cetațeni maltezi. Cei mai mulți au cazier. Au trecut doua luni de la crima care a provocat o unda de șoc in intreaga Europa. Daphne Galizia a fost ucisa pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub autovehiculul pe care il conducea.

- Politia din Malta a retinut opt persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul in care victima se afla a fost aruncat in aer, informeaza agentia Reuters.

- Un nou caz șocant în școlile din România. O profesoara de la Școala Gimnaziala din comuna Poroschia, județul Teleorman, a fost batjocorita și batuta de elevi, în sala de clasa, incidentul fiind filmat chiar de unul dintre agresori. Inspectoratul Scolar al Judetului…

- Leonard Petrut Danescu este elev in clasa a VI-a B la Școala "George Toparceanu" din Mioveni. Are 4 diagnostice grave și se deplaseaza in scaunul cu rotile. In ciuda acestui fapt, este un baiat vesel și optimist. Pentru ca locuiește la etajul I și este foarte dificil sa fie coborat pe brațe, de cateva…

- Detalii cutremuratoare in cazul baietelului de sapte ani din satul Verejeni, raionul Telenești, care a fost gasit most intr-o fantana. Acesta a disparut ieri seara. Parintii au fost cei care au alertat Politia.

- O eleva in clasa a VI a a incercat sa isi otraveasca parintii si colegii de clasa din razbunare. Fata a turnat glicerina boraxata peste tortul pe care l a dus la scoala de ziua ei, informeaza Romania TV.Fata s a gandit astfel ca isi va pedepsi parintii care nu o lasau sa faca sport, mai precis sa mearga…

- La propunerea consilierului judetean PNL Dacian Foncea, consilierii judeteni vor forma o comisie speciala pentru analizarea imprejurarilor in care minora K.A. de 16 ani a parasit Romania pentru Statele Unite, fara sa aiba acordul tutorelui legal – presedintele Consiliului Judetean, Pasztor…

- Politia ceha a anuntat ca a pus capat investigatiei in cazul agresiunii careia i-a cazut victima, la finalul anului trecut, jucatoarea ceha de tenis Petre Kvitova, fara sa-l gaseasca pe cel care a ranit-o pe sportiva, informeaza Reuters.

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai multi…

- Colegii, adversarii și fostele glorii ale fotbalului l-au omagiat pe Pirlo, retras duminica, la 38 de ani. Buffon, capitanul sau la Juventus, exclama dupa transferul de la Milan: "Deci, exista Dumnezeu!" Probabil cel mai tacut geniu din fotbalul modern a ales duminica sa nu-și mai incante fanii decat…

- O eleva de clasa a IX-a din Gura Humorului a fost trantita la pamant de catre patru colege de liceu si lovita cu pumnii si picioarele. Adolescenta a fost salvata de catre un coleg. Un alt elev a filmat intreaga scena, iar inregistrarea a devenit virala pe retelele de socializare.

- Scene greu de crezut ca se pot intampla in secolul XXI au avut loc in Piața Constituției. Am asistat cum un copil a fost luat cu forța din brațele tatalui, iar reporterul EVZ a fost legitimat și avertizat de polițiști

- O inregistrare video in care o eleva de la Liceul Tehnologic „Henri Coanda” din Buzau este ținuta in clasa cu forța de mai mulți colegi ne-a fost trimisa zilele trecute pe adresa redacției. Incidentul pare mai degraba o joaca, insa [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Eleva ținuta cu forța in sala…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) s-a sesizat dupa aparitia, pe o retea de socializare, a unui filmulet in care preotul Traian Mazare, de la Biserica "Sfintii Constantin si Elena" din Braila bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, subinspector…

- Un elev in varsta de 16 ani a fost agresat de doi colegi in incinta Grupului Scolar Agricol din Curtea de Arges, marti, politistii deschizand in acest caz un dosar de cercetare penala pentru lovire. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca elevii au avut initial un conflict verbal…

- Poliția ancheteaza, marți, un banuit in cazul celor doi barbați gasiți impușcați saptamana trecuta pe un camp langa Targoviște, cel in cauza fiind vanator, cu varsta in jur de 60 de ani. Conform unor surse din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița,…

- O tanara de 18 ani, eleva in clasa a XI-a, si tatal acesteia si-au pierdut viata in accidentul produs sambata dupa-amiaza pe DN 1, la Persani, in judetul Brasov, unde un TIR incarcat cu parchet s-a rasturnat peste un autoturism, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Cand copiii nu sunt intelesi de parinti, apar tragedii. O eleva la Scoala „Miron Costin”, s-a spanzurat cu un cablu electric agațat de o grinda, in podul casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de tatal fetei. Cu o zi inainte de a se sinucide, Amalia i-ar fi marturisit unei colege de clasa…

- Poliția elena a anunțat sambata arestarea unui prim suspect, un grec de 29 de ani, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier și guvernator al Bancii Centrale a Greciei, Lucas Papademos, relateaza AFP. Sursa foto: www.smh.com.au …

- O fata in varsta de 14 ani, eleva in clasa a VIII-a, a fost gasita moarta, spanzurata, in podul casei in care locuia. Tragedia s-a petrecut joi, in jurul amiezii, in cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Politistii nu au suspiciuni cu privire la ce s-a intamplat, existand indicii certe ...