Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta, de 18 ani, eleva la Colegiul Economic din Alba Iulia a fost gasita spanzurata, duminica, in zorii zilei, in curtea casei in care locuia, la Stremț. Se pare ca trupul ei a fost descoperit chiar de mama, care a alertat imediat poliția. Pe trupul fetei nu au fost gasite urme de violența…

- Ziarul Unirea TRAGEDIE in Alba: O tanara de 18 ani, eleva la Colegiul Economic din Alba Iulia, gasita spanzurata cu o curea, de un copac, in gradina casei O tanara de 18 ani, din Stremț, eleva la Colegiul Economic din Alba Iulia, a fost gasita spanzurata cu o curea, de un copac, duminica dimineața,…

- Ar fi fost rapita, atunci cand avea 14 ani, drogata, batuta si data barbatilor, in schimbul unor sume de bani! E povestea socanta a unei copile care a ramas orfana de ambii parinti. Cosmarul fetei insa e mult mai negru pentru ca, cei pe care-i acuza ca ar fi nenorocit-o sunt liberi si acum. Liberi s-o…

- O femeie din Uruguay a ieșit sa se prostitueze pentru a face rost de bani și și-a lasat copiii singuri acasa. In timp ce ea era plecata, unul dintre copii a murit. Tragedia a avut loc in Ciudad del Plata. Natalie R., in varsta de 28 de ani, a ieșit in urma cu cateva seri sa se prostitueze. Disperata…

- Un proces cu acuzatii odioase s-a reluat acum doua zile la Curtea de Apel Iasi. Doi tineri din Dumbravita (Ruginoasa), acuzati de viol, vor afla daca deciziile de condamnare din prima instanta vor ramane definitive, acestia fiind, in prezent, in arest preventiv. La ultimul termen de judecata, Bogdan…

- Tineri cercetați pentru furt calificat La data de 15.04.2018, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au fost sesizați de catre un barbat, din mun. Focșani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in locuința sa, situata pe raza comunei Tataranu, de unde au sustras mai multe…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca si-a amanat intrevederea cu Mette Frederiksen prevazuta pentru inceputul lui septembrie, in conditiile in care premierul danez nu manifesta interes...