- Umilinte extreme pentru o eleva de 13 ani din Ilfov! Copila nu mai are voie sa urce in microbuzul scolar si este obligata sa mearga singura patru kilometri pe jos in fiecare zi. Decizia a fost luata de primar pentru ca, spune el, fata a trantit usa microbuzului.

- Libertatea a discutat cu Ninel Ionița, secretar al Primariei Petrachioaia, județul Ilfov, despre cazul elevei de 13 ani care ar fi primit din partea primarului comunei interdicția de a se mai urca in microbuzul școlar. Profesoara de limba romana Cristina Tunegaru a relatat ieri, pe pagina ei de Facebook,…

- Un caz incredibil se petrece intr-o comuna din apropierea Bucurestiului. O fata de 13 ani, eleva in clasa a VII-a, este umilita in fata colegilor chiar de primarul comunei in care locuieste.

- Pentru cei aproape 600 de elevi din satele comunei Gruiu, debutul anului scolar 2019-2020 inseamna trei sali noi-nouțe de sport, camere de monitorizare video in toate unitațile de invațamant pe holuri, la intrare și in curtea școlii, iar la Școala Gimnaziala nr. 1, din Gruiu, aceste camere video…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, solicita rejudecarea dosarului "Retrocedarilor de pe litoral", in care a fost condamnat definitiv de Inalta Curte la 9 ani de inchisoare deoarece acest proces s-a judecat in lipsa sa. Motivul: era fugit in Madagascar, unde a cerut azil politic. Cererea…

TAXA pentru SOFERI! 10 lei pe zi sau 1900 de lei pe AN! REVOLTATOR motivul noii taxe auto Taxa pentru șoferi! Masuri dure pentru cine conduce in București. Gabriela Firea a anunțat noi masuri drastice.