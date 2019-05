Elevă din Botoşani, bătută crunt în curtea şcolii Pe imagini se vede cum eleva din Albesti este trasa de par, injurata, dar si lovita cu pumnii si picioarele. "La un moment dat, vizibil afectata de loviturile primite, tanara scuipa sange si se sprijina de peretele cladirii. Totul se intampla in fata altor elevi, care in loc sa intervina se amuza de mama focului. Dragi profesori, directori, luati masuri in aceste privinte. Elevii merg la scoala pentru a invata, nu pentru a veni acasa plini de sange!", a explicat o tanara care a postat filmuletul pe o retea de socializare. Pana la acest moment, nu a venit nicio declaratie din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

