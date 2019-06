Stiri pe aceeasi tema

- Caz scandalos in comuna Arieșeni, din județul Alba, unde o eleva ar fi ramas insarcinata cu profesorul de religie. Autoritațile spun ca deocamdata nu se știe nimic oficial, dar dascalul ar fi primit rezultatul pozitiv al testului de paternitate.

- Inventatorul proiectului de la Roșia Montana, Frank Timiș, este implicat intr-un nou scandal internațional de corupție la inalt nivel. Acesta este acuzat intr-o investigație a BBC ca l-a mituit pe fratele președintelui din Senegal pentru a-și pastra doua mari concesiuni de gaz, pe care le-a vandut ulterior…

- O minora de 13 ani din Gorj a ramas insarcinata la numai 13 ani! Potrivit informațiilor oferite de presa locala, se pare ca tatal copilului are 22 de ani. Cadrele didactice ale unitații de invațamant de care aparține micuța sunt in stare de șoc și la fel și familia acesteia.

- E alerta la un cunoscut liceu din Capitala, dupa ce s-a aflat ca o eleva din anul terminal a pierit fulgerator, ucisa de meningita fulminanta. Autoritatile fac acum pasii necesari pentru ca toti colegii si persoanele care au fost in contact cu fata de 18 ani sa fie evaluate medical, iar unitatea scolara…

- Preotul paroh din comuna Lapoș, județul Prahova, care este și profesor de religie, este acuzat ca a agresat o eleva din clasa a treia, parinții copilei spunand ca aceasta a fost trasa de par, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul comunei Lapoș, Dumitru Țirlea, a declarat, corespondentului…