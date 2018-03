Elevă de 14 ani, răpită din şcoală de iubitul înarmat O fata de 14 ani, eleva in clasa a VIII-a la scoala din localitatea vasluiana Osesti, a ajuns la spital cu rani la maini dupa ce a fost taiata cu un cutit de un tanar de 24 de ani care a rapit-o de la scoala. Tanarul de 24 de ani a recurs la actele de violenta, nervos ca parintii adolescentei nu ii permit sa aiba o relatie cu el. De altfel, pe numele sau politistii aveau in lucru un dosar penal pentru act sexual cu minori, victima fiind eleva de clasa a VIII-a. Pe fondul amenintarilor pe care tanarul le lansase in ultima perioada, parintii isi monitorizau indeaproape fiica pentru a nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

