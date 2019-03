Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 26 februarie, un complet de la Judecatoria Alba Iulia a inceput procesul in care este judecat Dragoi Nicolae, cel care a atacat o tanara in scara blocului M4 de pe Bulevardul ”1 Decembrie 1918”. El este acuzat de talharie calificata si a recunoscut fapta asa cum este descrisa in rechizitoriu.…

- "La data de 4 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar de 19 ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca, in seara zilei de 23 decembrie, in timp…

- Un tanar, banuit de comiterea unor infractiuni de talharie a fost identificat si retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii a doua infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au identificat…

- Polițiștii clujeni au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la talharie.Astfel, la data de 15 ianuarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au identificat și depistat un barbat, in varsta…