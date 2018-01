Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Trafic și Furturi Auto au depistat, astazi, pe raza în județul Constanța, un autoturism de lux care figura ca fiind urmarit de autoritațile din Marea Britanie, înca de pe data de 19 decembrie 2017. Mașina se…

- Faiq Bolkiah (19 ani), nepotul sultanului din statul Brunei, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimata la 14 miliarde de euro. Faiq Bolkiah are deja o carte de vizita impresionanta. S-a nascut in Los Angeles, iar in 2009 a fost selecționat de academia lui Southampton, recunoscuta…

- Alaturi de Echipa Sheffield a participat la International Genetically Engineered Machine Competition. A primit distincția Golden Medal pentru constructia unui aparat prototip care masoara nivelul unei proteine-marker in sange si care astfel ajuta medicii sa deosebeasca o infectie virala…

- Dobrogea, pamant binecuvantat de Dumnezeu, pe care a pasit si a propovaduit Cel Dintai Chemat la apostolie, Sfantul Andrei, a fost loc prielnic pentru rugaciune inca dinainte de reintegrarea acestui teritoriu in granitele statului roman, dovada fiind existenta manastirilor si schiturilor din acea perioada.…

- Cand era copil, contraamiralul in rezerva Zamfir Petre (91 de ani) visa sa devina aviator, insa destinul nu l-a purtat pe aripi de vant, ci l-a lasat dus de val. Asa a ajuns sa termine in 1948 cursurile Scolii Militare de Ofiteri de Marina din Constanta, pe care le-a inceput odata cu cel de-Al Doilea…

- Avocatul fostului primar spune ca nu este necesara prezenta lui pentru desfasurarea procesului, deci instanta ar trebui sa respinga propunerea de arestare preventiva. Aparatorul mai spune ca ca Radu Mazare si-a asumat riscul de a-si pierde libertatea, odata cu plecarea din tara. Tiberiu Barbacioru,…

- Madagascar, Argentina, Marea Britanie și Serbia sunt cateva dintre țarile alese de politicieni și afaceriști, de teama catușelor. Despre Radu Mazare, fostul edil al Constanței, fruntaș PSD, mulți constanțeni spun ca ajunsese cel mai bogat om, cu o avere inimaginabila, dobandita prin șpaga. ”pe care…

- Gazeta sporturilor de ieri ii dedica un numar considerabil de pagini antrenorului roman al anului, domnul Gheorghe Hagi de la Viitorul (Constanta?, Ovidiu?, Chiajna?), o echipa cu localizare incerta si schimbatoare, dar cu performante aproape inexplicabile. De fapt, explicatia cat se poate de ...

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Un român de 22 de ani din Marea Britanie a ajuns în atenția presei internaționale dupa ce a furat mai bine de 53 de telefoane mobile în timpul unui concert printr-o metoda inedita.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE. Oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord privind Brexit…

- Un barbat de 30 de ani din Mangalia este suspect ca ar fi reușit sa-și insușeasca, luna trecuta, printr-o inșelatorie, o mașina marca Lexus in valoare de 23.000 de mii de euro din Marea Britanie. Tanarul ar fi gandit o tranzacție cu niște ordine de plata care nu aveau acoperire. Mai exact, polițiștii…

- "Super-eruptiile" vulcanice, despre care cercetatorii afirma ca au potentialul de a ameninta civilizatia umana prin expulzarea a miliarde de tone de cenusa in aer, par sa se produca mai frecvent decat estimau oamenii de stiinta, potrivit unui studiu publicat recent si bazat de date statistice, informeaza…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost agresat de unchiul sau care era deghizat in Moș Craciun. Martor la intregul eveniment a fost mama copilului care a filmat toata scena și a trimis-o tatalui copilului. Cel mic este in grija mamei, o bistrițeanca de 31 de ani, care a muncit cațiva ani in strainatate,…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- Pacienții cu cancer de intestin (inclusiv de colon) suspectat ar putea fi in curand diagnosticați prin utilizarea unui test simplu de sange, mai degraba decat a unei proceduri invazive – colonoscopia-, care, in plus, este și o procedura scumpa (circa 440 de lire sterline), noteaza DailyMail in ediția…

- Sorina Andrei, eleva in clasa a 11-a, si Radu Zevri, elev in clasa a 12-a la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta, au obtinut punctajul maxim, de 800 de puncte, la probele sustinute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Radu si Sorina, elevi olimpici…

- Echipa ZIUA de Constanta a organizat, ieri, un tur turistic al orasului Constanta, in cadrul manifestarilor dedicate celor 139 de ani de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman si premergator lansarii Bibliotecii Virtuale Fondul documentar online "Dobrogea de ieri si de astazildquo;. Mai…

- Unele dintre cele mai cunoscute tablouri expuse in muzeul Albertina din Viena par ca se trezesc la viata si ofera vizitatorilor o veritabila experienta pedagogica, gratie unei noi tehnologii de realitate...

- Un accident foarte grav soldat cu decesul a doua persoane din judetul Constanta a avut loc pe DN2, la kilometrul 304, pe raza comunei Saulcesti, judetul Bacau. Din primele investigatii s a stabilit ca, un autoturism condus de un cetatean din Bacau, in varsta de 37 de ani, in timp ce se deplasa catre…

- Moartea unui tânar cercetator român trezeste suspiciuni în Anglia. Dan-Tiberiu Sbîrcea era doctor în chimie si unul din liderii liberalilor din Marea Britanie. Colegii l-au gasit fara suflare în apartamentul sau din Londra. Si-ar fi luat viata…

- Presa britanica a prezentat imagini terifiante surprinse de un șofer român de TIR, în care migranții din Calais au blocat șoseaua în încercarea de a-l face pe șofer sa opreasca. Totul a fost filmat pe un drum întunecat în apropiere de Calais Ferry Terminal,…

- Soferi suntem, vedem multe, toate ni se par normale, daca nu ies cu nimic in evidenta.Cu toate astea, ieri, cineva, un sofer ne a trimis aceste imagini, minundu se si el cata lume, cati pietoni pot travera odata pe trecerea de la Kaufland, din Constanta, situata pe bulevardul Alexandru Lapusneanu.Si…

- Un TIR incarcat cu bușteni a ramas de-a curmezișul pe autostrada A2. Circulația rutiera este blocata. Circulatia pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A2 Constanta – Bucuresti este intrerupta total la km 203, intre localitatile Murfatlar si Medgidia. Un autotren incarcat cu busteni a ramas de-a…

- Un ostas al Imperiului Austro-Ungar, Nikolaus Pall, a notat intr-o agenda de buzunar tot ce i s-a intamplat in decursul anilor 1916-1918. Documentul de pret se afla in posesia Bibliotecii Judetene „Ioan N. Roman“ din Constanta.

- Reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman a insemnat pentru provincia dintre Dunare si Marea Neagra racordarea la ritmul de dezvoltare al tarii. Odata cu o administratie noua, a urmat o indelunga perioada de adaptare la modernitate, insotita de entuziasm edilitar. Constanta, ca parte importanta…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, va juca intr un meci demonstrativ de oina la Constanta, vineri, 10 noiembrie. "Marea Britanie interesata de oina Tot mai multe persoane din afara tarii sunt interesate de sportul nostru national.Participand la Cupa Regelui de anul acesta, Ambasadorul…

- Mihai Fifor la Reuniunea miniștrilor apararii din NATO Foto: MApN. Evenimentul constituie un prilej pentru demonstrarea solidaritatii si unitatii Aliantei, asigurând, pe parcursul a doua zile, cadrul pentru discutii politice cuprinzatoare la nivel ministerial asupra agendei…

- Remus Tudorache, un roman de 27 de ani stabilit de mai multi ani in Anglia, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare dupa ce a furat acoperisurile mai multor biserici din Marea Britanie, inclusiv al unei biserici vechi de 800 de ani.

- Printre noile materiale se numara jurnalul personal al lui Bin Laden, inregistrari video si audio. Aceasta este cea de-a patra serie de documente, confiscate in urma raidului asupra ascunzatorii lui Bin Laden din Pakistan, ce au fost facute publice de CIA. O parte din materialele…

- Paul Surugiu Fuego continua sa surprinda! A rasunat Constanța toata de frumusețe și bunatate saptamana trecuta, la Centrul de evenimente MANDALA, atunci cand, cu mare fast, a avut loc serata culturala marca ART BY FUEGO, cel de-al unsprezecelea eveniment de acest gen, ce a avut denumirea “POARTA-MA…

- Un elev din Constanta a obtinut punctajul maxim la bacalaureatul american, cu toate ca subiectele de examen nu se regasesc in materia studiata de elevi in tara noastra. Este in clasa a XII la Liceul de Informatica, iar aceasta performanta il va ajuta foarte mult pe viitor, cand doreste sa se inscrie…

- Tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer, campioni in 2017 la US Open, au fost nominalizați pentru cea mai buna pereche a anului la Premiile ATP World Tour, potrivit site-ului circuitului profesionist masculin. Nu mai puțin de 15 perechi au fost nominalizate pentru aceasta onoare,…

- Pe data de 1 noiembrie, primul roman care va fi expulzat ca urmare a Brexit este Asan, un tanar cu dizabilitați, in varsta de 24 de ani. Asan are o poveste de viața tulburatoare. Inca de la naștere a fost abandonat intr-un orfelinat, dupa care a trait pe strazi, iar in iunie 2014 a ajuns in…

- Vedetele încaseaza zilnic sume uriașe de pe urma muncii lor. Mulți oameni obișnuiți nu câștiga atât într-o viața de munca. Conform unui clasament realizat de Daily Mail, starurile cele mai bine platite din Marea Britanie ar fi Adele, Elton John…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați in centrele de detenție și care nu au resurse sa se intrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori in aceasta țara, relateaza publicațiile The Guardian și El Mundo.…

- Un elev din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din Constanța, premiat la multe olimpiade de informatica, a obținut punctaje maxime la matematica și fizica, materii ale testului Scholastic Assessment Test (SAT), echivalentul american al examenului de bacalaureat. Potrivit…

- Zestrea Muzeului de Istorie a Bucovinei s-a imbogatit, de ieri, cu una dintre lucrarile celui supranumit "Fotograful celebritatilor", Oliver Mark. Fotograful a donat o fotografie facuta pictorului roman Adrian Ghenie, pentru o revista din Marea Britanie. In cadrul conferintei de presa ...

- Romulus Barbulescu s a nascut la Sulina in anul 1925. Meseria de marinar a tatalui sau a facut ca familia sa isi schimbe domiciliul in functie de traseele sale navale, astfel incat Barbulescu si a petrecut copilaria la Constanta si Galati.Fascinat de lumea teatrului, joaca pe diverse scene inca de la…

- Cea mai importanta achizitie militara din istoria Romaniei, 4 miliarde de dolari pentru 7 sisteme de rachete Patriot, a ajuns in primele pagini ale unei reviste de specialitate celebre din Marea Britanie. Jurnalistul Radu Tudor a reusit performanta, cu un articol publicat de Jane's Defence Weekly.Citeste…

- Pacientilor ar trebui sa li se prescrie mai multa odihna in loc de antibiotice, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii din Marea Britanie, scrie BBC.Public Health England (PHE) a transmis ca o cincime dintre retetele cu antibiotice nu sunt necesare iar multe dintre afectiuni se pot vindeca…

- Renumitul avocat Daniel Ionascu se confrunta cu acuzatii dure din partea unui roman stabilit in Marea Britanie, pe care vi le prezentam in exclusivitate. Ovidiu Dragan, in varsta de 50 de ani, sustine ca i-a platit avocatului Daniel Ionascu o suma mare de bani pentru a-l reprezenta in instanta pe fiul…

- Astazi se implinesc 55 de ani de la nasterea lui Ovidiu Badila considerat, de specialisti, cel mai mare contrabasist roman al tuturor timpurilor.Era, se spune, unul din studentii preferati ai lui Sergiu Celibidache. Ovidiu Badila, fratele nu mai putin celebrului Decebal Badila, s a nascut la Constanta,…