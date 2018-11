Jandarmii patrulau in zona Liceului 1 Mai, iar elevul se afla in curtea instituției, potrivit ziarulincomod.ro. Baiatul, care a inceput sa se comporte suspect cand a observat patrula, a fost legitimat, iar in urma efectuarii controlului corporal a fost gasit asupra sa dispozitivul cu electroșocuri.

Elevului i s-a intocmit act de sesizare sub aspectul savarșirii infracțiunii de “port fara drept de obiecte periculoase”, fapta prevazuta și pedepsita de art. 372 Cod penal, se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei Prahova.