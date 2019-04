Stiri pe aceeasi tema

- Fratele selectionerului echipei nationale de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, care in februarie s-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului in care locuia, a murit vineri la Timisoara, in urma unui stop cardiac. Fratele lui Mirel Radoi, in varsta de 37 de ani, a murit, vineri, la Spitalul Judetean Timisoara,…

- Un barbat de 36 de ani, administratorul unei firme doljene care efectua lucrari la un lacaș de cult din Bumbești-Jiu, a cazut, miercuri dupa-amiaza, de la o inalțime de 18 metri, chiar din turla bisericii. Barbatul a fost transportat, in stare grava, la Secția UPU a Spitalului de Urgența Tg-Jiu pentru…

- O studenta din Iași s-a aruncat de la etaj vineri seara. Tanara a plonjat in gol de la etajul al doilea, dintr-o camera de camin din Titu Maiorescu-C7. Serviciile de urgența au ajuns in scurt timp la fața locului iar tanara a fost transportata la spital. Nu se știe inca de ce a recurs fata la acest…

- Doua adolescente, de 15 si 16 ani, din orasul Falesti, au fost spitalizate in stare grava dupa o cadere de la inaltime. Politia investigheaza versiunea unei tentative de suicid. Cazul a fost raportat de un barbat, care le-a vazut pe cele doua fete sarind in gol de la etajul patru al unei constructii…

- O clipa de neatentie, a dus la un eveniment nefericit in comuna damboviteana Cornesti. Un copil de 4 ani este in stare grava dupa ce o poarta culisanta s-a prabusit peste el. Incidentul s-a petrecut chiar in curtea unde locuia copilul. Se pare ca micutul se juca cand poarta a cazut peste el. In curte…

- O adolescenta in varsta de 13 ani a cazut, joi, de la etajul 9 al unui bloc din orașul Braila, aceasta fiind dusa in stare grava la spital. Martorii spun ca fata s-ar fi certat cu mama, polițiștii urmand sa afle daca a fost vorba de accident sau de tentativa de sinucidere, scrie Mediafax.Adolescenta…

- Fratele selectionerului nationalei U21 a Romaniei, Mirel Radoi, este in stare critica, dupa ce luni a cazut de la etajul 4 al blocului din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, in care locuia. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD, care l-a transportat la spital. ”Un barbat din Turnu Severin…

- Interventie dramatica in Muntii Fagaras. Doi alpinisti au cazut intr-o rapa pe Valea Sambetei, fiind nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a fi coborati si transportati la spital. Din primele informatii, victimele sunt in stare grava. Cei doi faceau parte dintr-un grup de alpinisti incepatori, victimele fiind…