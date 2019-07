Stiri pe aceeasi tema

- Emotii mari pentru absolventii de liceu care au sustinut luni, 1 iulie, prima proba scrisa a examenului de bacalaureat, cea la limba si literatura romana.Din cei 5.456 de candidati inscrisi pentru a sustine testarea, au absentat 483.„Am trimis spre corectare 4.973 de teze, dintre care 3.426 ...

- Prezenta foarte buna in Iasi la prima proba a bacalaureatului. Peste 98- dintre elevi au sustinut proba azi. Din candidati 4.937 inscrisi, au absentat 88. Marti, 2 iulie, 52 de candidati sustin proba specifica bacalaureatului francofon: matematica sau geografie in limba franceza. Acesti elevi provin…

- Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie, incep luni, 1 iulie, cu testul de Limba si literatura romana – proba E)a). Marti, 2 iulie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna – E)b) – maghiara, germana, sarba, croata, slovaca, turca, ucraineana…

- La prima proba scrisa, Limba si literatura romana, din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, desfașurata marți-18 iunie au absentat peste 130 de elevi. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Salaj, pentru aceasta proba s-au inscris 1.882 de elevi dintre…

- In Timiș s-au inscris la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, 4.148 de elevi. Dintre aceștia, 4.061 provin din invațamantul de zi, 45 de la seral și și 42 de la frecvența redusa. Prima proba are loc luni, și este cea de evaluare a competențelor de comunicare in limba romana. Calendar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod portocaliu de averse pentru localitati din judetul Gorj potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in localitatile Targu Jiu, Balesti, Runcu, Dragutesti, Scoarta, Danesti, Stanesti, Telesti,…

- Alti doi suspecti sunt vizati in dosarul in care este anchetat primarul din Vladimir, Ion Ianasi, sub acuzatia de abuz in serviciu. Astfel, in urma investigațiilor efectuate a fost identificat un barbat, de 58 de ani, din municipiul Targu Jiu, ...

- Registrul Auto Roman inaugureaza duminica la Targu Jiu noua reprezentanța din județul Gorj. Evenimentul se va desfașura in prezența ministrului Transporturilor, Razvan-Alexandru Cuc, a Directorului General al Registrului Auto Roman, ing. George-Adrian Dinca, și a mai multor reprezentanți ai administrației…