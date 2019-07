Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de vacanța, Colegiul Național „Grigore Moisil” adauga in panoplia succeselor un frumos rezultat la o competiție școlara internaționala. Este al treilea an consecutiv in care munca, daruirea și implicarea elevilor, profesorilor, parinților și conducerii colegiului fac cunoscute peste granițe…

- Colegiul National „Vasile Alecsandri” continuǎ traditia colaborǎrii cu DPS Hathras Delhi, India, fiind implicat intr-o nouǎ colaborare, de astǎ datǎ alǎturi și de British Council. Noul proiect se numește „Historical Monuments” și iși propune prezentarea monumentelor istorice de importantǎ majorǎ din…

- Aflat la editia a XIII-a, Concursul National de Creatie Literara “Alecsandriana” si-a desemnat castigatorii, sambata, 8 iunie, ora 16.00, in cadrul unei ceremonii emotionante, care a avut loc la Colegiul National “Vasile Alecsandri”. Incepand cu acest an, Concursul “Alecsandriana” a fost integrat in…

- Calificarea la faza naționala a unei olimpiade/a unui concurs școlar constituie visul celor preocupați de performanța, impatimiți de un domeniu de cunoaștere, vis dublat, inevitabil, de dorința de confirmare a valorii prin situarea cat mai sus in clasamentul olimpicilor. De la Colegiul Național „Gheorghe…

- Sebastian Romeo Pintilie, elevul de clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacau, care a fost accidentat in cumplitul eveniment rutier care a avut loc, luna trecuta, in drum spre Oradea, la intrarea in Cluj, a inregistrat un nou succes: s-a calificat in lotul restrans al Romaniei…

- Dupa ce prof. Doina Marinov, director cu detașare in interesul invațamantului la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” din Bacau, și-a inaintat demisia la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) in luna martie a acestui an, asta dupa ce, așa cum a prezentat Deșteptarea, anul trecut, cam tot prin martie,…

- Sebastian Romeo Pintilie, elevul de clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacau, care a fost implicat in cumplitul accident care a avut loc in drum spre Oradea, la intrarea in Cluj, a inregistrat un nou succes: s-a calificat in lotul largit al Romaniei de unde se va face selecția…

- In urma finalizarii etapelor județene, numarul elevilor de la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” Bacau, calificați la faza naționala, a crescut: de la 34 la 51. Pe langa celelalte discipline unde sunt calificari, s-au alaturat și alți elevi: la Limba și literatura romana – Maria Turcu, clasa a XI-a…