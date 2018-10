Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 14 ani a fost preluat, joi, de la scoala, si dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Baia Mare, cu multiple plagi taiate, dupa ce in alergare s-a lovit de un geam de termopan si l-a spart, informeaza Mediafax.Asistentul sef al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ)…

- In ziua de 13 august nava-scoala Palinuro a Marinei Militare va acosta in portul Constanta (Romania) unde va ramane pana la data de 16 august. Nava Palinuro este implicata in cea de-a 54-a campanie de instructie si a imbarcat 33 de elevi subofiteri ai cursului "Kratos" de la Scoala de Subofiteri din…

- Un ambulanțier aflat in timpul liber a fost mușcat, astazi, de doua ori de o vipera, in comuna Almașu Mare din Munții Apuseni. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, dupa ce la fața locului echipajul medical i-a administrat serul antiviperin. Potrivit reprezentanților…

- Incidentul s-a petrecut din cauza ca soferul a adormit la volan. Masina s-a rasturnat intr-un sant. Autoturismul este inmatriculat in Republica Moldova. Ranitii au fost dusi la Unitatea de Primiri Urgente pentru verificari amanuntite.

- Drama intr-o familie din județul Buzau. O femeie de 55 de ani, din Patarlagele, a murit subit dupa ce a mancat ciuperci culese din padure chiar de catre soțul ei, om al locului, care se declara cunoscator al plantelor comestibile. Din mancarea respectiva au mai mancat și alte persoane, insa niciuna…

- Durere și jale pentru un barbat de 55 de ani din Rebrișoara, județul Bistrița Nasaud, care a avut parte de un adevarat ghinion. Acesta a fost lovit de cal, iar ulterior, in drumul spre spital a fost implicat intr-un accident rutier. Cei de la Unitatea de Primiri Urgențe și-au facut cruce cand l-au vazut.

- Bilantul incidentului de la Durau, unde terasa restaurantului unei pensiuni s a prabusit duminica seara in timpul unei nunti, indica 18 raniti, potrivit informatiilor furnizate, luni, AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru. Trei victime s au deplasat la spitalele…

