- Mai mulți vranceni au ajuns miercuri la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean, dupa ce au fost victimele unor agresiuni. Potrivit buletinului de presa al spitalului, un barbat in varsta de 25 de ani, din Andreiașu de Jos, s-a prezentat miercuri dupa amiaza, in jurul orei 14:00, la…

- O echipa a Liceului de Arta ”Gheorghe Tatterescu” din Focșani, formata din elevii Anda Ujica, Diana Pașalau, Andrei Nedelcu, Vlad Ghiuța și profesorii Ștefan Dumitru, Razvan Sacrieru, a participat in Croația, in perioada 1-5 aprilie, la doua etapa a proiectului educațional Erasmus+, cu tema ”Water Day…

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Focșani, a ajuns marți la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida. Potrivit buletinului de presa al Spitalului Județean, tanara ar fi incercat sa-și puna capat zilelor prin „ingestie voluntara medicamentoasa”.…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din Focșani, a ajuns in cursul serii de luni la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean, in stare grava, dupa ce ar fi incercat sa-și puna capat zilelor. Potrivit buletinului de presa al Spitalului Județean, barbatul a fost adus in stare comatoasa,…