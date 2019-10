Tenisul de masa juvenil din Constanta are motive serioase de mandrie. In perioada 4-6 octombrie, Elena Zaharia a participat la Top 10 Europa, acolo unde cei mai buni juniori de pe continent disputa cate noua meciuri in proba de simplu la juniori 1 feminin si masculin si juniori 2 feminin si masculin. Competitia a avut loc in Olanda, la Noordwijk, iar Elena Zaharia a inregistrat 18 puncte, reusind sa castige toate cele noua partide pe care le-a disputat. Sportiva de la malul marii a ...