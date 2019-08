Tenisul de masa romanesc are viitor. Constanteanca Elena Zaharia, legitimata la Clubul Sportiv Farul Constanta, se afla in acest moment in atentia tuturor, dupa ce a reusit performante deosebite la Campionatul European de la Ostrava, din Cehia.Jucatoarea de tenis de masa de la malul marii Elena Adriana Zaharia a repetat performanța de anul trecut de la Campionatul European de la Cluj, cand a cucerit trei medalii in intrecerea cadetelor - doua de aur, la echipe și la simplu ...