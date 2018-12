Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, revocarea cererilor de extradare pentru Elena Udrea si Alina Bica. Decizia nu este definitiva. Sentinta magistratilor nu este definitiva si poate fi contestata, in 24 de ore, de catre Ministerul Justitiei. Cu cateva ore inainte, Tudorel Toader a postat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a primit doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru Elena Udrea si Alina Bica, urmand sa primeasca documentatia completa. "Astazi, la orele 11,45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii…

