Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea se pregatește sa vina in țara, anunța Antena 3. Avocatul fostului ministru este cel care a dat vestea. Informația a fost confirmata de acesta, in urma cu puțin timp. Elena Udrea i-a facut pașaportul fetiței sale și se pare ca se va intoarce in Romania, chiar daca pierde statutul…

- E dezastru pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea! Aflata in Costa Rica, fosta 'Blonda de la Cotroceni' incaseaza o lovitura devastatoare din Romania.Eliberata din inchisoarea din țara central-americana, Udrea...Citește AICI ce LOVITURA IN PLIN a incasat fostul ministru al Turismulul - DEZASTRU…

- Lovitura de teatru pentru Elena Udrea! Dupa ce in decembrie 2018 a reușit sa scape din inchisoarea din Costa Rica, procurorii incearca sa contracareze deciziile date de completurile de cinci judecatori de la ICCJ. Au depus contestație pe 21 decembrie.

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea a povestit intr-o intervenție telefonica despre condițiile din inchisoarea din Costa Rica și cum au fost lunile petrecute dupa gratii. Udrea spune ca cel mai dificil a fost fostul ca știa c are fetița acasa și ca atunci cand a vazut-o, ieri, pe micuța aceasta…

- Elenei Udrea, refugiata in Costa Rica si aflata intr-o inchisoare din aceasta tara, a strans o gramada de bani. Fosta "blonda de la Cotroceni" a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare, cu executare, in dosarul "Gala Bute". Dar are toate sansele sa nu faca nicio zi de puscarie in Romania,…

- Unde au calatorit Elena Udrea și iubitul sau, Adrian Alexandrov, inainte de a disparea din țara? Informații in exclusivitate au aparut in presa din Romania, care a prezentat lista zborurile celor doi de la finalul anului 2017."Potrivit postului tv, in 30 noiembrie 2017, fosta blonda de la…

- S-au aflat detalii-surpriza despre fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și despre viața pe care fosta „Blonda de la Cotroceni” o duce in Costa Rica. Aceasta ar fi primit o vizita-surpriza.Scopul? O mega-afacere din Romania. Aflata in spatele gratiilor intr-o inchisoare din Costa Rica,…