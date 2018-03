Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat pentru Libertatea.ro ca documentația medicala depusa miercuri la completul de cinci judecatori de la ICCJ, care dezbate apelurile din dosarul „Gala Bute” , ar atesta ca aceasta ar fi pierdut unul dintre gemeni. Mai precis, explica Radulescu, documentația…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 apri...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie. Avocatul Elenei Udrea a spus ca aceasta se afla in Costa Rica, vrea sa dea o declaratie in dosar, insa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie. Avocatul Elenei Udrea a spus ca aceasta se afla in Costa Rica, vrea sa dea o declaratie in dosar, insa…

- Deși „penal”, cu un proces de incompatibilitate, Iohannis a fost facut președinte de Livia Stanciu! In 24 aprilie 2013, ANI anunta ca primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se afla in stare de incompatibilitate intrucat are si calitatea de reprezentant al municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor…

- Un vrancean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de risc și detinere de droguri de risc in vederea consumului, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii acord de recunoaștere a vinovației. El a fost condamnat, de magistrații Tribunalului Vrancea, la 2 ani de inchisoare…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de martor cu identitate protejata intr-un dosar in care este judecat Sebastian Ghita.…

- Hotarare definitiva pentru Lucian Marius Papacostea, avocat bucurestean Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au respins contestatia avocatului formulata impotriva deciziei prin intermediul careia i a fost respinsa cererea de revizuire a dosarului in care a fost condamnat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa...

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in...

- Inalta Curte de Casație și Justiție nu a anunțat nici luni verdictul in dosarul care ii vizeaza, printre alții, pe fostul președinte CJ Prahova, Mircea Cosma, și pe fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma.

- Violeta Stoica Pare ca se intoarce roata anchetelor in ceea ce-l privește pe Mircea “Portocala” Negulescu, fostul procuror de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, care a ajuns acum sa fie la randul sau in atenția procurorilor de la Parchetul General! Nu mai puțin de 12…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Udrea a fost reprezentata la proces de un…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Procesul retrocedarii a 43 de mii de hectare de paduri, in valoare de 300 de milioane de euro, in care este implicat Viorel Hrebenciuc, a ajuns la final. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au decis ca pledoariile finale sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va redeschide azi dosarul in care Doru Manole, fost sef al reprezentantei Tulcea a Registrului Auto Roman, a primit, in prima instanta, patru achitari si o condamnare de doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Termenul de azi…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi, informeaza HotNews.ro si Agerpres. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat... The post Liviu Dragnea, audiat in calitate de inculpat la urmatorul termen din dosarul angajarilor la DGASPC Teleorman appeared first on Renasterea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie analizeaza miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta, miercuri, contestatia depusa de conducerea Tel Drum, prin care societatea teleormaneana cere ridicarea sechestrului pus pe bunuri si conturi de procurorii anticorupție. Abonata in ultimii ani la diverse contracte publice, ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Dupa ce a anunțat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea, Elena Udrea iese din nou la rampa. Fostul ministru susține ca deși Florian Coldea și-a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul „Gala Bute" pentru ca...

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori în dosarul în care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.Calin…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta ar fi "omul lui Florian Coldea".

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Citeste si: Kovesi acuza un ASALT asupra justitiei si…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Prezenta la Instanta suprema, unde s-a desfasurat…

- Prezenta in aceasta dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Elena Udrea a fost intrebata de jurnalisti si despre “fuga” Alinei Bica in Costa Rica. Fostul ministru sustine ca a aflat de “vacanta prelungita”a fostei sefe DIICOT din presa si ca ultima discutie pe care a avut-o cu aceasta a…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT a lipsit, luni, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu. Avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.Alina Bica…

- "Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara, așa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situație personala,…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a plecat din țara și se afla in Costa Rica, deși judecatorii o așteptau la Inalta Curte de Casație și Justiție. Anunțul a fost facut de avocatul fostei șefe a procurorilor anti-mafia care a motivat, astfel, absența cleientei sale la termenul in care este judecata intr-un…

- Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in…

- La sfarsitul anului trecut, patronul SC Grup Feroviar Roman SA, omul de afaceri Gruia Stoica, a pierdut un proces la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de pe urma caruia ar fi putut castiga 10 milioane de lei. Initial, Stoica avusese castig de cauza la instantele comerciale din Targu Mures.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.